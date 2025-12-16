Відео
Головна Транспорт У Польщі запустили потяг, який з'єднує країну з містами Європи

У Польщі запустили потяг, який з'єднує країну з містами Європи

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 10:28
14 грудня в Польщі запустили потяг IC Carpatia — доступні напрямки
Потяг PKP Intercity. Фото: PAP/Radek Pietruszka

Новий поїзд далекого прямування IC Carpatia польського оператора нічних поїздів PKP Intercity з'єднує Польщу з Німеччиною, Австрією, Угорщиною, Чехією та Словаччиною. Окрім того, буде запущено нове сполучення між східним містом Перемишль і Лейпцигом у Німеччині. 

Про це повідомляє TVP World.

Новий потяг в Польщі

Зазначається, новий поїзд курсує з Перемишля на східному кордоні Польщі до Мюнхена (Німеччина), а вагони, що прямують до Братислави (Словаччина) та Будапешта (Угорщина), відокремлюються в Богуміні (Чехія).

На австрійській ділянці маршруту IC Carpatia зупинятиметься у Відні, Лінці та Зальцбурзі, а до Мюнхена прибуватиме о 10:24 наступного ранку.

У східному напрямку поїзд відправляється з Мюнхена о 18:45 і прибуває до Відня незадовго після півночі, а потім продовжує рух до польських міст Кракова, Катовіце та Жешува. Пасажири можуть обрати вагони з сидячими місцями, шестимісні купе чи двомісні спальні вагони з приватними санвузлами.

Вимоги на кордоні дуже прості — оскільки всі країни на маршруті входять до Шенгенської зони, паспорти перевіряються один раз. Проте мандрівникам варто врахувати, що в деяких містах вже працює система в'їзду-виїзду ЄС (EES) для громадян третіх країн, зокрема, й українців. Їх можуть змусити зареєструвати біометричні дані (відбитки пальців та підпис) при першому в'їзді перед посадкою на поїзд.

Раніше ми розповідали, що в Єгипті незабаром запустять оновлені високошвидкісні потяги представлені компанією Siemens Mobility.

Також ми писали, що незабаром у Франції запустять новий швидкісний поїзд, який з'єднає 6 неймовірних міст, які часто залишаються поза увагою туристів.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
