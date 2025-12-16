14 декабря в Польше запустили поезд IC Carpatia — доступные направления

Поезд PKP Intercity. Фото: PAP/Radek Pietruszka

Новый поезд дальнего следования IC Carpatia польского оператора ночных поездов PKP Intercity соединяет Польшу с Германией, Австрией, Венгрией, Чехией и Словакией. Кроме того, будет запущено новое сообщение между восточным городом Перемышль и Лейпцигом в Германии.

Об этом сообщает TVP World.

Новый поезд в Польше

Отмечается, новый поезд курсирует из Перемышля на восточной границе Польши в Мюнхен (Германия), а вагоны, следующие в Братиславу (Словакия) и Будапешт (Венгрия), отделяются в Богумине (Чехия).

На австрийском участке маршрута IC Carpatia будет останавливаться в Вене, Линце и Зальцбурге, а в Мюнхен будет прибывать в 10:24 следующего утра.

В восточном направлении поезд отправляется из Мюнхена в 18:45 и прибывает в Вену вскоре после полуночи, а затем продолжает движение в польские города Краков, Катовице и Жешув. Пассажиры могут выбрать вагоны с сидячими местами, шестиместные купе или двухместные спальные вагоны с частными санузлами.

Требования на границе очень просты — поскольку все страны на маршруте входят в Шенгенскую зону, паспорта проверяются один раз. Однако путешественникам стоит учесть, что в некоторых городах уже работает система въезда-выезда ЕС (EES) для граждан третьих стран, в том числе и украинцев. Их могут заставить зарегистрировать биометрические данные (отпечатки пальцев и подпись) при первом въезде перед посадкой на поезд.

