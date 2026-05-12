Метро в Польщі: у яких містах з'явиться підземка як укриття

Пасажири у варшавському метро. Фото: swiatoze.pl

В Польщі планують розбудувати метрополітен далеко за межі Варшави. Міністерство інфраструктури працює над концепцією "Metro Polska", яка передбачає будівництво підземки у 10 найбільших містах країни. Станції зводитимуть не лише для розвантаження заторів у години пік.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Bezprawnik.

У Польщі почнуть розбудовувати метро

Глава Міністерства інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак повідомив, що його відомство вже тривалий час проводить аналіз щодо будівництва метро у найбільших польських агломераціях.

Йдеться про найбільші міста країни – Вроцлав, Познань, Трімісто, Лодзь, Катовіце, Люблін та інші.

Міністр додав, що проєкт "Metro Polska" має реалізовуватися на засадах угоди між урядом та місцевими органами влади. Зокрема, витрати та відповідальність за інвестиції мають бути розподілені між обома сторонами.

Метро буде виконувати одночасно два завдання — не лише перевезення пасажирів, а й захист цивільного населення. Підземка слугуватиме укриттям у випадку у випадку збройного конфлікту чи катастрофи.

Нагадаємо, наразі метро в Польщі побудоване лише в столиці Варшаві. У майбутньому варшавське метро планується розширити новими маршрутами, а будівництво третьої лінії метро все ще перебуває на стадії проєктування.

Наступним містом, у якому планують побудувати підземку стане Краків. Згідно з планами, оприлюдненими у вересні 2025 року, перша лінія метро у Кракові може з'явитися вже через десять років. Тут мають побудувати дві лінії загальною довжиною близько 29 км.

Також Новини.LIVE писали про найглибшу станцію метро у світі. Вона розташована в Китаї на глибині 116 метрів під поверхнею землі, що еквівалентно 40 поверхам.

Пасажирам доводиться долати вісім ескалаторів, щоб дістатися до потягів. Під час спуску в пасажирів може закладати вуха через різку зміну тиску. Проте є альтернатива — ліфт, спуск на якому займає всього 53 секунди.