Главная Транспорт В Польше построят метро: в каких городах подземка появится как укрытие

Дата публикации 12 мая 2026 12:43
Метро в Польше: в каких городах появится подземка как укрытие
Пассажиры в варшавском метро. Фото: swiatoze.pl

В Польше планируют построить метрополитен далеко за пределы Варшавы. Министерство инфраструктуры работает над концепцией "Metro Polska", которая предусматривает строительство подземки в 10 крупнейших городах страны. Станции будут возводить не только для разгрузки пробок в часы пик.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Bezprawnik.

В Польше начнут развивать метро

Глава Министерства инфраструктуры Польши Дариуш Климчак сообщил, что его ведомство уже длительное время проводит анализ по строительству метро в крупнейших польских агломерациях.

Речь идет о крупнейших городах страны — Вроцлав, Познань, Тримисто, Лодзь, Катовице, Люблин и другие.

Министр добавил, что проект "Metro Polska" должен реализовываться на основе соглашения между правительством и местными органами власти. В частности, расходы и ответственность за инвестиции должны быть распределены между обеими сторонами.

Метро будет выполнять одновременно две задачи — не только перевозка пассажиров, но и защита гражданского населения. Подземка будет служить укрытием в случае в случае вооруженного конфликта или катастрофы.

Напомним, сейчас метро в Польше построено только в столице Варшаве. В будущем варшавское метро планируется расширить новыми маршрутами, а строительство третьей линии метро все еще находится на стадии проектирования.

Следующим городом, в котором планируют построить подземку станет Краков. Согласно планам, обнародованным в сентябре 2025 года, первая линия метро в Кракове может появиться уже через десять лет. Здесь должны построить две линии общей протяженностью около 29 км.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие станции метро в Киеве могут спасти жизнь в случае ядерной угрозы. В список вошли 3 старейшие станции, которые строили не только как транспортный узел, но и укрытие от сильных взрывов на случай войны.

Также Новини.LIVE писали о самой глубокой станции метро в мире. Она расположена в Китае на глубине 116 метров под поверхностью земли, что эквивалентно 40 этажам.

Пассажирам приходится преодолевать восемь эскалаторов, чтобы добраться до поездов. Во время спуска у пассажиров может закладывать уши из-за резкого изменения давления. Однако есть альтернатива — лифт, спуск на котором занимает всего 53 секунды.

Польша общественный транспорт метрополитен
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Анна Куделюк
