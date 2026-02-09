Відео
Схема метро Варшави — як влаштована єдина підземка Польщі

Схема метро Варшави — як влаштована єдина підземка Польщі

Дата публікації: 9 лютого 2026 13:18
Мапа метро Варшави — скільки ліній і які плани будівництва
Cтанція Варшавського метро. Фото: Polskieradio.pl

Варшавський метрополітен є єдиною підземною залізницею в Польщі та однією з найновіших у Європі. Наразі у місті лише дві лінії метро, але є плани про будівництво ще двох.  

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Metro Warszawskie.

Читайте також:

З чого починалося Варшавське метро

Про підземку у Польщі заговорили в 1920-х. В 1925 році магістрат Варшави ухвалив проєкт двох ліній: північ — південь і захід — схід. Документацію погодили, передбачивши з’єднання з головним вокзалом. Економічна криза швидко зупинила підготовку.

У другій половині 1930-х проєкт заміннли. Тепер планували сім ліній на багато років уперед. Роботи розпочали у 1938-м, але Друга світова війна перервала їх. Кілька тунелів, проритих до 1939-го, досі існують, хоч використовуються інакше, ніж задумували.

Метро як бомбсховища

А 1950-ті принесли нову концепцію: станції мали бути глибоко, аби у разі конфлікту служити бомбосховищами й запасним переходом під Віслою. Геологія річкових відкладів і зростання цін також змусили відмовитися від цього варіанту.

Рішучий крок зробили в 1980-х. 1984 року уряд затвердив державну програму метро, і в місті розпочали риття. Прогрес був повільним — кілька метрів щодня. У квітні 1995-го пустили перший ділянок від "Кабат" до "Політехніки".

Скептицизм посадовців зник після відкриття: пасажирів виявилося набагато більше, ніж прогнозували. Наприкінці 1990-х Варшава купувала додаткові електропоїзди, а будівництво продовжувалося.

Мапа метро Варшави

Варшавський метрополітен складається з двох гілок: лінії М1, що йде з півночі на південь і з'єднує центральну Варшаву з густонаселеними північними та південними районами, і лінії М2, що йде зі сходу на захід.

Також варшавський уряд має плани щодо будівництва ще двох ліній, M3 та M4.

Схема метро Варшави — як влаштована єдина підземка Польщі - фото 1
Мапа Варшавського метро. Фото: Wtp.waw.pl

Зараз на першій лінії метро знаходиться 21 станція, а на другій — 13. У майбутньому М1 та М2 будуть практично однакові за кількістю станцій та за довжиною. Довжина першої лінії на даний момент складає 23 кілометри. 

Пересадковий вузол між двома існуючими лініями лише один — це станція Свентокшиська (Świętokrzyska).

Що ще потрібо знати українцям

На відміну від Польщі, в Україні працюють три діючі метрополітени та одна система швидкісного трамвая, побудована за стандартами метрополітену.

Першим метрополітеном на території України став Київський метрополітен, відкритий у 1960 році.

Другим став Харківський метрополітен, відкритий у 1975 році.

Криворізький швидкісний трамвай не є традиційним метрополітеном, але був побудований за його стандартами і може вважатися таким. Ця система була відкрита у грудні 1986 року.

І останнім, вже за часів незалежності України, був відкритий Дніпропетровський метрополітен, відкритий 1995 року.

Раніше ми писали, чому в Дніпрі побудували найкомпактніше метро лише з 6 станцій. Коли складали його проєкт, організатори керувалися не ідеєю прокласти лінії через все місто, а щоб з'єднати промислові райони Дніпра.

Також дізнайтеся про метро на Виноградар у Києві. Станція "Мостицька" буде знаходитись на ділянці вулиць Білицької, Межової та Північно-Сирецької. Для будівництва було вперше використано технологію двоярусних тунелів — потяги між станціями Мостицька та Проспектом Європейського Союзу будуть курсувати один за одним.

Польща метро Варшава метрополітен станції метро
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
