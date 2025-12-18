Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт В Парижі запустили найдовшу в Європі канатну дорогу

В Парижі запустили найдовшу в Європі канатну дорогу

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 07:55
В Парижі відкрили найдовшу в Європі канатну дорогу — деталі
Канатна дорога в Парижі. Фото: lebonbon.fr

В Парижі у Франції відкрили найдовшу в Європі канатну дорогу. Вона з'єднала лінію метро № 9 у Кретей з Вілла-Нова у Вільнев-Сен-Жорж на південно-східній околиці міста, де не вистачає рейсів громадського транспорту.

Про це пише The Independent.

Реклама
Читайте також:

Нова канатна дорога у Франції

Зазначається, що канатна дорога C1 або Paris Téléphérique має довжину 4,5 км. Її будівництво коштувало 138 млн євро. Очікується, що її 105 гондол, кожна з яких вміщує до 10 осіб, будуть перевозити над жвавими вулицями Париж понад 11 000 пасажирів на день.

Швидкість руху становить 20 км/год. Новий маршрут буде займати в пасажирів близько 18 хвилин, в той час, як дорога на автобусі триває 35 хвилин.

Канатна дорога відкривається щодня о 5:30 ранку і приймає останніх пасажирів до 23:30. Відвідувачі можуть оформити проїзний Navigo, який також можна використовувати в іншому громадському транспорті Парижу, чи окремо придбати квиток за 2 євро.

Раніше ми розповідали, що польський залізничний перевізник PKP Intercity змінив правила придбання квитків. Компанія збільшила термін попереднього бронювання посадкових талонів на потяги.

Також ми писали, що у Австрії відкрили нову залізничну лінію Koralm, маршрутом довжиною 130 км. Відтепер пасажирські поїзди курсують між Грацом і Клагенфуртом всього за 41 хвилину. Залізницю будували понад 20 років.

Франція подорож транспорт Париж туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації