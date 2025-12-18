В Парижі відкрили найдовшу в Європі канатну дорогу — деталі

Канатна дорога в Парижі. Фото: lebonbon.fr

В Парижі у Франції відкрили найдовшу в Європі канатну дорогу. Вона з'єднала лінію метро № 9 у Кретей з Вілла-Нова у Вільнев-Сен-Жорж на південно-східній околиці міста, де не вистачає рейсів громадського транспорту.

Про це пише The Independent.

Нова канатна дорога у Франції

Зазначається, що канатна дорога C1 або Paris Téléphérique має довжину 4,5 км. Її будівництво коштувало 138 млн євро. Очікується, що її 105 гондол, кожна з яких вміщує до 10 осіб, будуть перевозити над жвавими вулицями Париж понад 11 000 пасажирів на день.

Швидкість руху становить 20 км/год. Новий маршрут буде займати в пасажирів близько 18 хвилин, в той час, як дорога на автобусі триває 35 хвилин.

Канатна дорога відкривається щодня о 5:30 ранку і приймає останніх пасажирів до 23:30. Відвідувачі можуть оформити проїзний Navigo, який також можна використовувати в іншому громадському транспорті Парижу, чи окремо придбати квиток за 2 євро.

