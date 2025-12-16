В Австрии открыли новую железнодорожную линию Koralm — чем уникальна

Поезд на железной дороге Koralm. Фото: ÖBB

В Австрии открыли новую железнодорожную линию Koralm, маршрутом длиной 130 км. Отныне пассажирские поезда курсируют между Грацем и Клагенфуртом всего за 41 минуту. Железную дорогу строили более 20 лет.

Об этом пишет Railway Supply.

Новая железная дорога Koralm в Австрии

Отмечается, что в течение первых нескольких часов после запуска новым рейсом воспользовались 10 000 человек. На новом железнодорожном маршруте Koralm построен участок тоннелей длиной 50 км. Рейс также проходит через 100 мостов и останавливается на 23 станциях.

Железная дорога Koralm — это самая большая железнодорожная линия в Австрии, построенная за последние более ста лет, и она является предметом национальной гордости. Строительство началось поэтапно еще в 2002 году, а основные работы, включая гигантский 50-километровый тоннель Koralm, стартовали еще в 2008 году.

Новый тоннель является шестым по длине в мире. Стоимость проекта составила 6,1 миллиарда евро, что свидетельствует о масштабности и амбициозности этого начинания.

