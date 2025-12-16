Видео
Главная Транспорт Австрия запустила железную дорогу с самым длинным тоннелем — фото

Австрия запустила железную дорогу с самым длинным тоннелем — фото

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 15:10
В Австрии открыли новую железнодорожную линию Koralm — чем уникальна
Поезд на железной дороге Koralm. Фото: ÖBB

В Австрии открыли новую железнодорожную линию Koralm, маршрутом длиной 130 км. Отныне пассажирские поезда курсируют между Грацем и Клагенфуртом всего за 41 минуту. Железную дорогу строили более 20 лет.

Об этом пишет Railway Supply.

Читайте также:

Новая железная дорога Koralm в Австрии

Отмечается, что в течение первых нескольких часов после запуска новым рейсом воспользовались 10 000 человек. На новом железнодорожном маршруте Koralm построен участок тоннелей длиной 50 км. Рейс также проходит через 100 мостов и останавливается на 23 станциях.

Железная дорога Koralm — это самая большая железнодорожная линия в Австрии, построенная за последние более ста лет, и она является предметом национальной гордости. Строительство началось поэтапно еще в 2002 году, а основные работы, включая гигантский 50-километровый тоннель Koralm, стартовали еще в 2008 году.

Новый тоннель является шестым по длине в мире. Стоимость проекта составила 6,1 миллиарда евро, что свидетельствует о масштабности и амбициозности этого начинания.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ранее мы рассказывали, что польский железнодорожный перевозчик PKP Intercity изменил правила приобретения билетов. Компания увеличила срок предварительного бронирования посадочных талонов на поезда.

Также мы писали, что вскоре во Франции запустят новый скоростной поезд соединит 6 невероятных городов, которые часто остаются без внимания туристов.

путешествие Австрия Европа туризм железная дорога
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
