В Париже открыли самую длинную в Европе канатную дорогу — детали

В Париже во Франции открыли самую длинную в Европе канатную дорогу. Она соединила линию метро № 9 в Кретей с Вилла-Нова в Вильнев-Сен-Жорж на юго-восточной окраине города, где не хватает рейсов общественного транспорта.

Отмечается, что канатная дорога C1 или Paris Téléphérique имеет длину 4,5 км. Ее строительство стоило 138 млн евро. Ожидается, что ее 105 гондол, каждая из которых вмещает до 10 человек, будут перевозить над оживленными улицами Парижа более 11 000 пассажиров в день.

Скорость движения составляет 20 км/ч. Новый маршрут будет занимать у пассажиров около 18 минут, в то время, как дорога на автобусе длится 35 минут.

Канатная дорога открывается ежедневно в 5:30 утра и принимает последних пассажиров до 23:30. Посетители могут оформить проездной Navigo, который также можно использовать в другом общественном транспорте Парижа, или отдельно приобрести билет за 2 евро.

