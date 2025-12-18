Видео
Главная Транспорт В Париже запустили самую длинную в Европе канатную дорогу

В Париже запустили самую длинную в Европе канатную дорогу

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 07:55
В Париже открыли самую длинную в Европе канатную дорогу — детали
Канатная дорога в Париже. Фото: lebonbon.fr

В Париже во Франции открыли самую длинную в Европе канатную дорогу. Она соединила линию метро № 9 в Кретей с Вилла-Нова в Вильнев-Сен-Жорж на юго-восточной окраине города, где не хватает рейсов общественного транспорта.

Об этом пишет The Independent.



Новая канатная дорога во Франции

Отмечается, что канатная дорога C1 или Paris Téléphérique имеет длину 4,5 км. Ее строительство стоило 138 млн евро. Ожидается, что ее 105 гондол, каждая из которых вмещает до 10 человек, будут перевозить над оживленными улицами Парижа более 11 000 пассажиров в день.

Скорость движения составляет 20 км/ч. Новый маршрут будет занимать у пассажиров около 18 минут, в то время, как дорога на автобусе длится 35 минут.

Канатная дорога открывается ежедневно в 5:30 утра и принимает последних пассажиров до 23:30. Посетители могут оформить проездной Navigo, который также можно использовать в другом общественном транспорте Парижа, или отдельно приобрести билет за 2 евро.

Ранее мы рассказывали, что польский железнодорожный перевозчик PKP Intercity изменил правила приобретения билетов. Компания увеличила срок предварительного бронирования посадочных талонов на поезда.

Также мы писали, что в Австрии открыли новую железнодорожную линию Koralm, маршрутом длиной 130 км. Отныне пассажирские поезда курсируют между Грацем и Клагенфуртом всего за 41 минуту. Железную дорогу строили более 20 лет.

Франция путешествие транспорт Париж туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
