В Португалии пройдут забастовки — они могут изменить работу транспорта в стране

Аэропорт. Иллюстративное фото: Pexels

В одной из популярных туристических стран ожидается транспортный хаос, поскольку в ближайшие дни в ней пройдут забастовки работников. Ожидается, что они существенно повлияют на работу аэропортов, метро и вокзалов — рейсы будут задерживаться или отменяться.

Об этом пишет Daily Mail.

Задержки транспорта в Португалии

Отмечается, что 11 декабря в Португалии состоится общенациональная забастовка, в которой примет участие около половины рабочей силы страны. Акция направлена против планов правительства реформировать трудовое законодательство.

Считается, что забастовка повлияет на многих путешественников, которые будут направляться на популярные курорты, в частности, в Лиссабон, Порту, Азорские острова и Мадейру. Масштабные протесты коснутся всех видов транспорта в стране — самолетов, поездов, автобусов и метро.

Португальская авиакомпания TAP Air отменила рейсы из-за забастовки, но будет предоставлять минимальные услуги.

Президент профсоюза бортпроводников SNPVAC Рикардо Пенаррояс предупредил, что во время акции "будет очень сложно выполнять рейсы".

В июле 2025 года забастовки в аэропортах Португалии привели к отмене и задержкам рейсов в Лиссабон, Порту, Фару, Мадейру, Порту-Санту и Азорских островов и других популярных городов.

