Airbus відкликав половину парку літаків A320 через проблеми з ПЗ

Один з найбільших виробників Airbus зіткнувся з проблемами через погану якість металевих панелей на деяких літаках A320. Через це компанія затримує поставки та втратила частину акцій й прибутку. Попри складнощі, компанія не збирається зменшувати масштаби виробництва.

Проблема в літаках Airbus

Зазначається, що цими вихідними було відкликано для ремонту понад половину парку літаків сімейства A320 через вразливість програмного забезпечення до сонячних спалахів. Airbus виявив проблеми з якістю панелей фюзеляжу кількох десятків літаків сімейства A320, що призвело до затримки деяких поставок.

"Через цю проблему акції найбільшого у світі виробника літаків впали на 11%, оскільки ця проблема затьмарила виведення з експлуатації тисяч літаків A320 для оновлення програмного забезпечення. Акції закрилися з падінням на 5,9%", — йдеться у повідомленні.

За даними джерел видання, Airbus виявив проблему якості, яка стосується обмеженої кількості металевих панелей A320.

"Джерело проблеми було виявлено та усунуто, і всі нові вироблені панелі відповідають вимогам", — повідомив один з інсайдерів.

Представник компанії заявив, що проблема виникла через постачальника, ім'я якого він відмовився назвати.

Airbus має внутрішніх і зовнішніх постачальників для своїх авіаційних конструкцій: передня частина фюзеляжу A320 в основному виготовляється у Франції, а задня — в Німеччині. Верхні панелі, як правило, виробляються власними силами, а решта — за участю декількох постачальників.

У понеділок компанія повернулася до звичного режиму роботи після того, як зміна версії програмного забезпечення була впроваджена швидше, ніж очікувалося, Проте трохи менш як 100 літаків все ще потребують серйозного ремонту обладнання.

Попри проблеми, Airbus планує виробляти близько 820 літаків за рік. Зокрема, в грудні йому треба випустити понад 160 літаків.

