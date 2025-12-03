Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Airbus виявив проблему в літаках A320 — що відомо

Airbus виявив проблему в літаках A320 — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 06:15
Airbus відкликав половину парку літаків A320 через проблеми з ПЗ
Літак Airbus A320. Фото: airbus.com

Один з найбільших виробників Airbus зіткнувся з проблемами через погану якість металевих панелей на деяких літаках A320. Через це компанія затримує поставки та втратила частину акцій й прибутку. Попри складнощі, компанія не збирається зменшувати масштаби виробництва.

Про це пише Reuters.

Реклама
Читайте також:

Проблема в літаках Airbus

Зазначається, що цими вихідними було відкликано для ремонту понад половину парку літаків сімейства A320 через вразливість програмного забезпечення до сонячних спалахів. Airbus виявив проблеми з якістю панелей фюзеляжу кількох десятків літаків сімейства A320, що призвело до затримки деяких поставок.

"Через цю проблему акції найбільшого у світі виробника літаків впали на 11%, оскільки ця проблема затьмарила виведення з експлуатації тисяч літаків A320 для оновлення програмного забезпечення. Акції закрилися з падінням на 5,9%", — йдеться у повідомленні.

За даними джерел видання, Airbus виявив проблему якості, яка стосується обмеженої кількості металевих панелей A320.

"Джерело проблеми було виявлено та усунуто, і всі нові вироблені панелі відповідають вимогам", — повідомив один з інсайдерів.

Представник компанії заявив, що проблема виникла через постачальника, ім'я якого він відмовився назвати.

Airbus має внутрішніх і зовнішніх постачальників для своїх авіаційних конструкцій: передня частина фюзеляжу A320 в основному виготовляється у Франції, а задня — в Німеччині. Верхні панелі, як правило, виробляються власними силами, а решта — за участю декількох постачальників.

У понеділок компанія повернулася до звичного режиму роботи після того, як зміна версії програмного забезпечення була впроваджена швидше, ніж очікувалося, Проте трохи менш як 100 літаків все ще потребують серйозного ремонту обладнання.

Попри проблеми, Airbus планує виробляти близько 820 літаків за рік. Зокрема, в грудні йому треба випустити понад 160 літаків.

Раніше експерт з туризму пояснив, кого з більшою ймовірністю залишать без місця в літаку, та розповів, як мають діяти авіакомпанії у такій ситуації.

Також ми писали, сумку якого розміру можна брати в літак лоукостерів Wizz Air та  Ryanair без додаткової плати.

авіарейси подорож транспорт літаки авіація
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації