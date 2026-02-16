Etihad Rail запустить перші пасажирські потяги — напрямки та ціни на квитки

Проєкт нового пасажирського потягу в ОАЕ. Фото: Etihad Rail

Вже цього року в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) планують запустити 13 нових потягів. Один з них має суттєво скоротити час у дорозі між Дубаєм і Абу-Дабі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Independent.

Реклама

Читайте також:

В ОАЕ з'являться нові потяги

Національна залізнична мережа ОАЕ Etihad Rail, яка нині займається вантажними перевезеннями, незабаром запустить пасажирські потяги.

Нові маршрути з'єднають 11 міст, зокрема, Абу-Дабі, Дубай, Шарджу і Фуджейру. Напрямки будуть додаватися поетапно.

Які зручності для пасажирів будуть передбачені

Потяги будуть оснащені ергономічними сидіннями, Wi-Fi, а також індивідуальними розетками біля кожного сидіння. Кожен із 13 нових потягів зможе вмістити до 400 пасажирів.

Потяги будуть розвивати швидкість 200 км/год та доставлятимуть пасажирів з Абу-Дабі до Дубая за 50 хвилин, а з Абу-Дабі до Фуджейри — за одну годину і 40 хвилин.

Зараз поїздка між Абу-Дабі та Дубаєм на автобусі або автомобілі займає близько півтори години.

Перевізник ще не оголосив офіційну дату відкриття та не відкрив продаж квитків, але очікується, що запуск відбудеться цього року.

Раніше ми розповідали, що European Sleeper влітку запустить новий потяг, який курсуватиме одразу через 5 країн Європи.

Також писали, що компанія Central Japan Railway Company (JR Central) зараз розробляє найшвидший у світі поїзд серії L0. Очікується, що він зможе розвивати швидкість до 603,5 км/год.