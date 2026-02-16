Видео
Главная Транспорт В ОАЭ запустят железнодорожную сеть — какие города она охватит

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 18:22
Etihad Rail запустит первые пассажирские поезда — направления и цены на билеты
Проект нового пассажирского поезда в ОАЭ. Фото: Etihad Rail

Уже в этом году в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) планируют запустить 13 новых поездов. Один из них должен существенно сократить время в пути между Дубаем и Абу-Даби.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Independent.

В ОАЭ появятся новые поезда

Национальная железнодорожная сеть ОАЭ Etihad Rail, которая сейчас занимается грузовыми перевозками, вскоре запустит пассажирские поезда.

Новые маршруты соединят 11 городов, в частности, Абу-Даби, Дубай, Шарджу и Фуджейру. Направления будут добавляться поэтапно.

Какие удобства для пассажиров будут предусмотрены

Поезда будут оснащены эргономичными сиденьями, Wi-Fi, а также индивидуальными розетками возле каждого сиденья. Каждый из 13 новых поездов сможет вместить до 400 пассажиров.

Поезда будут развивать скорость 200 км/ч и доставлять пассажиров из Абу-Даби в Дубай за 50 минут, а из Абу-Даби в Фуджейру — за один час и 40 минут.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сейчас поездка между Абу-Даби и Дубаем на автобусе или автомобиле занимает около полутора часов.

Перевозчик еще не объявил официальную дату открытия и не открыл продажу билетов, но ожидается, что запуск состоится в этом году.

Ранее мы рассказывали, что European Sleeper летом запустит новый поезд, который будет курсировать сразу через 5 стран Европы.

Также писали, что компания Central Japan Railway Company (JR Central) сейчас разрабатывает самый быстрый в мире поезд серии L0. Ожидается, что он сможет развивать скорость до 603,5 км/ч.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
