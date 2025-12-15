Відео
Головна Транспорт В Нідерландах зупинили рейс літака через небажаного "гостя"

В Нідерландах зупинили рейс літака через небажаного "гостя"

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 20:25
В літаку KLM виявили пацюка — деталі
Літак KLM. Фото: wikipedia.org

Рейс авіакомпанії KLM з Амстердама (Нідерланди) скасовали через те, що величезний щур налякав пасажирів літака. Компанія зазнала збитків, адже була вимушена скасувати всі польоти та провести дератизацію повітряного судна.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Інцидент на борту KLM

У середу, 10 грудня літак Airbus A330 авіакомпанії KLM мав доставити 250 пасажирів з Амстердама до Аруби, а потім до Бонайре. Однак під час польоту з аеропорту Амстердама Схіпхол, коли борт летів над Атлантичним океаном, в літаку виявили гризуна. Пасажири почали скаржитись, що щур бігає по шторній штанзі.

Пасажирів терміново висадили в Арубі (Нідерланди) та скасували усі заплановані на ньому рейси. Представник KLM повідомив, що літак був виведений з експлуатації та продезінфікований. В компаній назвали інцидент "дуже рідкісним вийнятком".

В авіакомпанії повідомили, що пасажирам було надано нічліг, а наступного дня їх пересадили на інші рейси.

Раніше ми розповідали, що в аеропортах Іспанії посилили заходи безпеки для боротьби із безпритульними у терміналах. Зокрема, було запроваджено нове правило, яке вплине на туристів. 

Також ми писали, що в аеропортах Португалії очікується транспортний хаос, оскільки найближчими днями в ній пройдуть страйки працівників. Очікується, що вони суттєво вплинуть на роботу транспорту.

авіарейси подорож літаки щури антисанітарія
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
