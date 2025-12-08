Відео
Головна Транспорт Два сніданки в літаку — де запустили найдовший рейс

Два сніданки в літаку — де запустили найдовший рейс

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 10:22
Найдовший рейс у світіт — China Eastern Airlines запустила маршрут з Шанхаю до Буенос-Айреса
Літак China Eastern Airlines. Фото: Auckland Airport

Китайська авіакомпанія China Eastern Airlines запустила найдовший у світі міжконтинентальний рейс із Шанхаю до столиці Аргентини Буенос-Айреса, який охоплює майже половину земної кулі. Маршрут літака Boeing 777-300ER із розширеною дальністю тривав понад 20 годин.

Про це пише Aerotime.

Читайте також:

Найдовший рейс з Китаю до Аргентини

Зазначається, що літак успішно прибув до Буенос-Айреса 4 грудня 2025 року. Новий маршрут не тільки встановлює новий рекорд, а й скорочує час подорожі між Китаєм і Південною Америкою більш ніж на чотири години. 

"Рейс Шанхай–Окленд–Буенос-Айрес полегшить подорожі між Китаєм, Новою Зеландією та Аргентиною, прискорить транспортування спеціальних вантажів на нові ринки та створить міст для культурного діалогу між цими трьома країнами", — зазначив перевізник. 

Рейс виконувався літаком Boeing 777-39P(ER) з реєстраційним номером B-7882 під номером MU745 із проміжною зупинкою в Окленді (Нова Зеландія). Літак був прикрашений спеціальною лівреєю з тематичним дизайном "Національний музей Китаю", присвяченим відкриттю музею. 

За даними FlightRadar24, літак здійснив переліт протяжністю 9 346 кілометрів за 10 годин і 53 хвилини, приземлившись о 18:12 за місцевим часом. Потім він продовжив довгий 10 334-кілометровий переліт до Аргентини, прибувши до Буенос-Айреса о 16:45 за місцевим часом після 11 годин 22 хвилин польоту над океаном.

Нагадаємо, раніше бортпровідник розповів, що станеться, якщо в борт літака вдарить блискавка. 

Також  ми писали, що аеропорту є місця, де пасажирам заборонено фотографуватись. Зокрема не можна діставати телефони, стоячи в черзі на контроль безпеки або митний контроль.

авіарейси Китай авіаквитки подорож туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
