Іспанія посилила контроль в аеропортах — деталі

Аеропорт. Ілюстративне фото: pexels.com

В аеропортах Іспанії посилили заходи безпеки для боротьби із безпритульними у терміналах. Зокрема, було запроваджено нове правило, яке вплине на туристів. Мандрівникам варто раніше прибувати на свій авіарейс, щоб не пропустити його через великі черги.

Про це пише Daily Mail.

Реклама

Читайте також:

Контроль в аеропорту Іспанії

Зазначається, що правило стосуватиметься всіх аеропортів, що перебувають під контролем іспанської авіаційної адміністрації Aena.

Зокрема пасажирів, які прибувають до аеропортів, можуть попросити пред'явити посадкові талони, щоб отримати доступ до терміналів. Відповідні заходи вже були запроваджені в аеропорту Барселона-Ель-Прат. На головних входах в аеропортах розмістять приватних охоронців.

Обмеження також застосовуватимуться до тих людей, які прибуватимуть до аеропорту на метро та поїзді. Їх головною метою є контроль за кишеньковими злодіями, нелегальними водіями та бездомними.

Посилений контроль вже близько трьох тижнів впроваджено в аеропорту Барселони. Більшість пасажирів обурені через величезні черги та плутанину біля входів.

Раніше ми розповідали, що протягом наступних 10 років аеропорт Амстердаму Схіпхол вдосконалять новими терміналами, пірсами, а також воротами для більших літаків.

Також ми писали, що в аеропортах Португалії очікується транспортний хаос, оскільки найближчими днями в ній пройдуть страйки працівників. Очікується, що вони суттєво вплинуть на роботу транспорту.