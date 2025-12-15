В самолете KLM обнаружили крысу —детали

В Нидерландах остановили самолет из-за нежелательного "гостя"
Рейс авиакомпании KLM из Амстердама (Нидерланды) отменили из-за того, что огромная крыса напугала пассажиров самолета. Компания понесла убытки, ведь была вынуждена отменить все полеты и провести дератизацию воздушного судна.
Об этом пишет Daily Mail.
Инцидент на борту KLM
В среду, 10 декабря самолет Airbus A330 авиакомпании KLM должен был доставить 250 пассажиров из Амстердама в Арубу, а затем в Бонайре. Однако во время полета из аэропорта Амстердама Схипхол, когда борт летел над Атлантическим океаном, в самолете обнаружили грызуна. Пассажиры начали жаловаться, что крыса бегает по штормовой штанге.
Пассажиров срочно высадили в Арубе (Нидерланды) и отменили все запланированные на нем рейсы. Представитель KLM сообщил, что самолет был выведен из эксплуатации и продезинфицирован. В компаний назвали инцидент "очень редким исключением".
В авиакомпании сообщили, что пассажирам был предоставлен ночлег, а на следующий день их пересадили на другие рейсы.
