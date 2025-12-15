В самолете KLM обнаружили крысу —детали

Самолет KLM. Фото: wikipedia.org

Рейс авиакомпании KLM из Амстердама (Нидерланды) отменили из-за того, что огромная крыса напугала пассажиров самолета. Компания понесла убытки, ведь была вынуждена отменить все полеты и провести дератизацию воздушного судна.

Об этом пишет Daily Mail.

Реклама

Читайте также:

Инцидент на борту KLM

В среду, 10 декабря самолет Airbus A330 авиакомпании KLM должен был доставить 250 пассажиров из Амстердама в Арубу, а затем в Бонайре. Однако во время полета из аэропорта Амстердама Схипхол, когда борт летел над Атлантическим океаном, в самолете обнаружили грызуна. Пассажиры начали жаловаться, что крыса бегает по штормовой штанге.

Пассажиров срочно высадили в Арубе (Нидерланды) и отменили все запланированные на нем рейсы. Представитель KLM сообщил, что самолет был выведен из эксплуатации и продезинфицирован. В компаний назвали инцидент "очень редким исключением".

В авиакомпании сообщили, что пассажирам был предоставлен ночлег, а на следующий день их пересадили на другие рейсы.

Ранее мы рассказывали, что в аэропортах Испании усилили меры безопасности для борьбы с бездомными в терминалах. В частности, было введено новое правило, которое повлияет на туристов.

Также мы писали, что в аэропортах Португалии ожидается транспортный хаос, поскольку в ближайшие дни в ней пройдут забастовки работников. Ожидается, что они существенно повлияют на работу транспорта.