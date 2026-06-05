Метро в Києві під час повітряних тривог: чому на станціях не буде поїздів для людей

Станція метро у Києві під час повітряної тривоги, люди у вагоні поїзда метро. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

На станціях метро у Києві під час масованих обстрілів РФ перебувають тисячі жителів столиці. Однак не усі, хто хоче перечекати небезпеку в підземці, можуть розраховувати на більш-менш комфортні умови перебування. Усе через намети, які люди встановлюють на станціях, тож багатьом просто не вистачає місця.

Розв'язати цю проблему можна було б, отримавши додаткове фінансування від депутатів та профільних департаментів для найму менеджерів, здатних оперативно реагувати на надзвичайні ситуації, сказав в етері програми "Київський час" очільник ГО "Рада з урбаністики Києва" Віталій Селик.

Комфорт для пасажирів метро під час повітряних тривог

Як наголосив Віталій Селик, метрополітенів в Україні всього три: у Києві, Харкові та Дніпрі. Ці міста могли повзаємодіяти з Міністерством розвитку громад та територій. Тоді можна було б внести зміни у державні будівельні норми (ДБН), які б дозволили розміщення різного обладнання на станціях для більш комфортного перебування людей, які ховаються у підземці під час обстрілів.

Як приклад він навів метрополітени у Лондоні та Москві: там під час Другої світової війни людям, які ховалися в метро, дозволяли в тунелях розвішувати гамаки, щоб їм було зручніше спати.

"Як мені відомо, благодійні фонди надавали стільці, каремати для метрополітену. Цей інвентар зараз зберігається на станціях і, якщо потрібно, видається людям", — сказав він.

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Водночас для того, щоб у нічний час виводити на станції поїзди, які стали б додатковими майданчиками для розміщення киян, метрополітену заважає відсутність нормального менеджменту.

"Тут питання у тому, що метрополітен має певні регламенти щодо нічного обслуговування та ремонтів, тому там не хочуть у нічні "вікна", які й так у Києві дуже короткі, виводити на лінії поїзди. Якщо це робити, тоді потрібні й машиністи", — пояснив голова ГО "Рада з урбаністики Києва".

Він додав, що для цього треба змінити дуже багато внутрішніх процесів, які у звичайному бізнесі могли б реалізуватися, а у метрополітені — це дуже складно.

Що ще варто знати

Нагадаємо, киянам можуть заборонити приходити в метро з наметами через брак вільного простору. Як зауважила речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп, метрополітен — це транспортна і критична інфраструктура, там складно збільшити місткість. Тож кияни мають поводитися толерантно, щоб більше людей могли бути у безпеці під час повітряних тривог.

Як розповідали Новини.LIVE, яка кількість людей може перебувати на київських станціях метро. Наприклад, "Арсенальна", "Печерська" та "Золоті ворота" можуть вмістити до 2 000 осіб. Втім ці підрахунки є орієнтовними, оскільки в КМДА не розголошують цю інформацію.

Ще Новини.LIVE писали, з яких причин пасажири можуть не потрапити в метро у Києві. Наприклад, в підземці діють обмеження на перевезення багажу та домашніх чи екзотичних тварин.