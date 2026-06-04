Атаки РФ на Київ: яка станція метро закладалася як укриття

Метро як укриття в Києві. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Росія почала знову посилено бити по Києву. На жаль, ракети пробивають навіть підземні паркінги. Одним з найнадійніших укриттів залишається метрополітен, зокрема, доволі безпечно переночувати на станції "Університет".

Про це повідомляє "ТиКиїв", передає Новини.LIVE.

Де найкраще ховатися під час масованих атак РФ

Станція "Університет" розташована на Святошинсько-Броварській лінії між станціями "Вокзальна" та "Театральна". Вона є однією з найстаріших — відкрита 6 листопада 1960 року.

Як і багато інших станцій київського метрополітену, "Університет" насправді проєктувався з можливістю функціонувати як сховище у разі надзвичайної ситуації. Тобто під час звичайної поїздки ви перебуваєте у конструкції, яка 60 років тому закладалася на випадок війни.

Через рельєф і водонасичені породи при будівництві застосовували технологію заморожування ґрунтів, а тунель проклали з похилим шурфом.

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У 2023 році на станції були закриті бюсти російських діячів культури і науки — це приклад того, як простір метрополітену відображає суспільні зміни.

Раніше Новини.LIVE підібрали меми про "метро по 30 грн" в Києві. Українці так само порівнюють столичне метро з підземкою в європейських містах. Частина переконана, зо нова ціна — це занадто, адже на тлі кризи далеко не у всіх громадян зросли зарплати.

Також Новини.LIVE писали про найгарніші станції столичного метрополітену, які варто побачити кожному іноземцю. Завдяки унікальним інтер'єрам, вони закарбовуються у пам'яті. Одна з цих станцій була визнана найкращою іноземними авторитетними виданнями The Daily Telegraph і The Guardian.