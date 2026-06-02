Скандал через палатки в метро Києва: скільки реально може вмістити підземка

Скандал через палатки в метро Києва: скільки реально може вмістити підземка

Дата публікації: 2 червня 2026 14:38
Масовані обстріли в Києві: скільки людей може заховатись в підземці
Кияни ховаються під час повітряної тривоги в метро. Фото: КП "Київський метрополітен"

Росія продовжує нищити Київ та вбивати українців. Найбільшим укриттям у столиці залишається метрополітен. На тлі посилених обстрілів знайти вільні місця у підземці вночі все важче, зокрема, в мережі розгорівся скандал через пасажирів, які приходять зі своїми палатками та займають багато простору.

Про те, скільки вміщують станції метро людей розповідає Новини.LIVE.

Киянам не вистачає місця в підземці, щоб заховатись від вибухів

За даними Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, 46 підземних станцій цілодобово працюють у режимі укриття. Найбільше станції вміщували близько 50-52 тисяч осіб.

Згідно з будівельними нормами, при спорудженні захисних споруд виділяється 0,5–0,6 м² на людину (при короткочасному перебуванні).

Якщо прирівняти укриття і до платформ столичної підземки, глибокі станції, зокрема, "Арсенальна", "Печерська" та "Золоті ворота" можуть вмістити орієнтовно 1 500-2 000 осіб.

На пересадкових вузлах "Майдан Незалежності"-"Хрещатик" чи "Театральна"-"Золоті ворота", де в рази більше простору, можуть перечекати тривогу орієнтовно 4 000 осіб.

Різні експерти припускають, що підземка здатна вмістити близько 70 000-80 000 осіб, проте в КМДА та інші офіційні органи не надавали відповідної інформації.

Як розповіла речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп в ефірі Ранок.LIVE, під час масованих обстрілів через використання частиною пасажирів наметів, не всім киянам вистачає місця в підземці. Тому влада Києва розглядає можливість запровадження деяких обмежень.

Вона підкреслила, що під час загрози необхідно толерантно ставитися до інших, що більше людей могли знайти собі місце та бути в безпеці.

Раніше експерт із комплексної безпеки Руслан Болгов в ефірі Ранок.LIVE розповідав, що безпечно заховатись від прямого влучання може лише у глибоких захисних спорудах. Зокрема, підземні паркінги, можуть зменшити ризики, проте не гарантують повної безпеки. Проте ховатись там в рази безпечніше, ніж перебувати під час атак та роботи ППО на вулиці.

Також Новини.LIVE писали, що в Києві різко підвищать ціни на проїзд. Кияни платитимуть за одну поїздку у метро, трамваї та тролейбусі 30 гривень. За таких умов проїзний у Києві може стати дорожчим, ніж у Варшаві та Відні. Місячний проїзд в столиці може коштувати 4875 грн.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
