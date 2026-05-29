Метро Києва: обмеження для пасажирів у травні 2026 року

В Києві одним з найдоступнішим та найбільш швидким видом транспорту залишається метрополітен. Проте в підземці пасажирам потрібно певних обмежень та правил — інакше буде відмолено у поїздці.

Кого не пустять у метро Києва

Відповідно до правил користування Київським метрополітеном, для входу для підземки кожному пасажирові необхідний електронний квиток, зареєстрований в автоматизованій системі обліку (АСОП).

Пільговикам потрібно буде пред'явити документ, який дає право на безоплатний проїзд. Якщо його термін сплив, чи він належить іншій людині — у вході буде відмовлено.

Пасажира також не пустять у підземку, якщо його багаж перевищує затверджені правилами габарити та розміри. Крім того, в правилах є вичерпний перелік предметів, вхід з якими в підземку суворо заборонений:

речі, габаритні розміри яких за сумою трьох вимірів (довжина, ширина, висота) перевищують 200 сантиметрів; контейнери та клітки, габаритні розміри яких за сумою трьох вимірів (довжина, ширина, висота) перевищують 120 сантиметрів; рулони діаметром понад 15 сантиметрів та довжиною понад 170 сантиметрів; довгомірні предмети (в тому числі дерева, рослина, садовий інвентар, риболовні снасті тощо) понад 220 сантиметрів; речі, в тому числі округлої форми, без засобів утримання, а також ті, що можуть забруднити або травмувати пасажирів, пошкодити або зіпсувати споруди, пристрої і обладнання метрополітену; пожежонебезпечні, вибухонебезпечні, отруйні, наркотичні та їдкі речовини, газові та кисневі балони тварин (крім собак-поводирів), птахів без спеціальних контейнерів чи кліток; багаж на візках (за винятком сумок-візків, валіз та сумок на колесах, габаритні розміри яких за сумою вимірів (довжина, ширина, висота) не перевищують 200 сантиметрів).

Чи пускають в підземку з тваринами

Пасажири можуть їздити з домашніми тваринами, проте кішки мають бути в переносках, а маленькі гризуни (гризуни, декоративні кролики, маленькі птахи) — клітках чи спеціальних контейнерах.

Суворо забороняється вхід у метро з великими собаками, окрім собак-поводирів. Невеликі собаки мають бути у нашийнику та із намордником.

Не пустять у підземку пасажирів і з різноманітними екзотичними тваринами (з мавпами, рептиліями, хижими птахами та інше).

