Головна Транспорт Не лише через квиток: чому можуть не пустити в метро Києва

Дата публікації: 29 травня 2026 07:32
Метро Києва: обмеження для пасажирів у травні 2026 року
Пасажири заходять в столичну підземку. Фото: Новини.LIVE

В Києві одним з найдоступнішим та найбільш швидким видом транспорту залишається метрополітен. Проте в підземці пасажирам потрібно певних обмежень та правил — інакше буде відмолено у поїздці.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Правила користування Київським метрополітеном.

Кого не пустять у метро Києва

Відповідно до правил користування Київським метрополітеном, для входу для підземки кожному пасажирові необхідний електронний квиток, зареєстрований в автоматизованій системі обліку (АСОП). 

Пільговикам потрібно буде пред'явити документ, який дає право на безоплатний проїзд. Якщо його термін сплив, чи він належить іншій людині — у вході буде відмовлено. 

Пасажира також не пустять у підземку, якщо його багаж перевищує затверджені правилами габарити та розміри. Крім того, в правилах є вичерпний перелік предметів, вхід з якими в підземку суворо заборонений:

  1. речі, габаритні розміри яких за сумою трьох вимірів (довжина, ширина, висота) перевищують 200 сантиметрів;
  2. контейнери та клітки, габаритні розміри яких за сумою трьох вимірів (довжина, ширина, висота) перевищують 120 сантиметрів;
  3. рулони діаметром понад 15 сантиметрів та довжиною понад 170 сантиметрів;
  4. довгомірні предмети (в тому числі дерева, рослина, садовий інвентар, риболовні снасті тощо) понад 220 сантиметрів;
  5. речі, в тому числі округлої форми, без засобів утримання, а також ті, що можуть забруднити або травмувати пасажирів, пошкодити або зіпсувати споруди, пристрої і обладнання метрополітену;
  6. пожежонебезпечні, вибухонебезпечні, отруйні, наркотичні та їдкі речовини, газові та кисневі балони
  7. тварин (крім собак-поводирів), птахів без спеціальних контейнерів чи кліток;
  8. багаж на візках (за винятком сумок-візків, валіз та сумок на колесах, габаритні розміри яких за сумою вимірів (довжина, ширина, висота) не перевищують 200 сантиметрів).

Чи пускають в підземку з тваринами

Пасажири можуть їздити з домашніми тваринами, проте кішки мають бути в переносках, а маленькі гризуни (гризуни, декоративні кролики, маленькі птахи) — клітках чи спеціальних контейнерах.

Суворо забороняється вхід у метро з великими собаками, окрім собак-поводирів. Невеликі собаки мають бути у нашийнику та із намордником.

Не пустять у підземку пасажирів і з різноманітними екзотичними тваринами (з мавпами, рептиліями, хижими птахами та інше).

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у Франції можуть змінити назву станції паризького метро "Crimée" на "Crimea-Ukraine". Активісти наголошують, що після окупації Криму та початку повномасштабної війни в Україні географічні назви набули політичного значення. Зокрема, перейменування станції продемонструвало б послідовну позицію Франції щодо невизнання російської анексії.

Також Новини.LIVE писали, що в Києві різко підвищать ціни на проїзд. Кияни платитимуть за одну поїздку у метро, трамваї та тролейбусі 30 гривень. За таких умов проїзний у Києві може стати дорожчим, ніж у Варшаві та Відні. Місячний проїзд в столиці може коштувати 4875 грн.

Київ метро транспорт
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
