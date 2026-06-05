Метро в Киеве во время воздушных тревог: почему на станциях не будет поездов для людей

Станция метро в Киеве во время воздушной тревоги, люди в вагоне поезда метро. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

На станциях метро в Киеве во время массированных обстрелов РФ находятся тысячи жителей столицы. Однако не все, кто хочет переждать опасность в подземке, могут рассчитывать на более-менее комфортные условия пребывания. Все из-за палаток, которые люди устанавливают на станциях, поэтому многим просто не хватает места.

Решить эту проблему можно было бы, получив дополнительное финансирование от депутатов и профильных департаментов для найма менеджеров, способных оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, сказал в эфире программы "Київський час" глава ОО "Рада по урбанистике Киева" Виталий Селик.

Комфорт для пассажиров метро во время воздушных тревог

Как отметил Виталий Селик, метрополитенов в Украине всего три: в Киеве, Харькове и Днепре. Эти города могли бы повзаимодействовать с Министерством развития общин и территорий. Тогда можно было бы внести изменения в государственные строительные нормы (ГСН), которые бы позволили размещение различного оборудования на станциях для более комфортного пребывания людей, которые прячутся в подземке во время обстрелов.

В качестве примера он привел метрополитены в Лондоне и Москве: там во время Второй мировой войны людям, которые прятались в метро, позволяли в тоннелях развешивать гамаки, чтобы им было удобнее спать.

"Как мне известно, благотворительные фонды предоставляли стулья, карематы для метрополитена. Этот инвентарь сейчас хранится на станциях и, если нужно, выдается людям", — сказал он.

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В то же время для того, чтобы в ночное время выводить на станции поезда, которые стали бы дополнительными площадками для размещения киевлян, метрополитену мешает отсутствие нормального менеджмента.

"Здесь вопрос в том, что в метрополитене определенные регламенты по ночному обслуживанию и ремонтам, поэтому там не хотят в ночные "окна", которые и так в Киеве очень короткие, выводить на линии поезда. Если это делать, тогда нужны и машинисты", — пояснил председатель ОО "Рада по урбанистике Киева".

Он добавил, что для этого надо изменить очень много внутренних процессов, которые в обычном бизнесе могли бы реализоваться, а в метрополитене - это очень сложно.

Что еще стоит знать

Напомним, киевлянам могут запретить приходить в метро с палатками из-за нехватки свободного пространства. Как отметила пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп, метрополитен — это транспортная и критическая инфраструктура, там сложно увеличить вместимость. Поэтому киевляне должны вести себя толерантно, чтобы больше людей могли быть в безопасности во время воздушных тревог.

Как рассказывали Новини.LIVE, какое количество людей может находиться на киевских станциях метро. Например, "Арсенальная", "Печерская" и "Золотые ворота" могут вместить до 2 000 человек. Впрочем, эти подсчеты являются ориентировочными, поскольку в КГГА не разглашают эту информацию.

Еще Новини.LIVE писали, по каким причинам пассажиры могут не попасть в метро в Киеве. Например, в подземке действуют ограничения на перевозку багажа и домашних или экзотических животных.