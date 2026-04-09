В Киеве подорожает проезд в метро: в КГГА назвали реальную стоимость поездки

Пассажиры на станции в столичном метрополитене. Фото: Новини.LIVE

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил горожан о подорожании проезда в общественном транспорте. Такой шаг связан с повышением стоимости топлива, электроэнергии и других расходов за последнее время. Кличко дал поручение Департаментам экономики и транспорта рассчитать на основе экономического обоснования новые тарифы.

В Департаменте транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета сообщили Новини.LIVE, какова реальная стоимость одной поездки в метро.

Реальная стоимость проезда в столичном метрополитене

В Департаменте сообщили, что согласно финансовому плану КП "Киевский метрополитен" на 2026 год, себестоимость перевозки одного пассажира составляет 64,53 грн. Сейчас киевляне и гости города за один билет платят 8 гривен.

Там также рассказали о планах развития подземки и расширения подвижного состава.

Реальная стоимость проезда в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Департаменте сообщили, что в 2023 году КП "Киевский метрополитен" бесплатно получило 60 вагонов метро от Варшавского метрополитена. Однако в 2026 году получение новых вагонов метрополитена не предусмотрено.

Планы развития столичного метрополитена: Фото: Новини.LIVE

По подсчетам Департамента общий объем перевозок в Киевском метрополитене за 2021-2025 годы составил:

2020 год — 279 484 тыс. пасс;

2021 год — 319 322 тыс. пасс;

2022 год — 162 134 тыс. пасс;

2023 год — 232 562 тыс. пасс;

2024 год — 241 004 тыс. пасс;

2025 год — 249 126 тыс. пасс.

Ранее Новини.LIVE рассказывали об одной из самых красивых станций метрополитена в Европе - "Золотые ворота" в Киеве. Благодаря своим уникальным панно с историческими фигурами и огромным бронзовым люстрам она неоднократно попадала в рейтинг авторитетных изданий мира — BootsnAll, The Daily Telegraph и The Guardian.

Также Новини.LIVE сообщали, что вместо станции "Академгородок" конечной остановкой Святошинско-Броварской линии станет станция "Новобеличи", которую планировали открыть еще в 2003 году. Планируется возведение станции одновременно с новым электродепо метрополитена, а вход-выход расположат рядом с платформой Новобеличи возле одноименного жилого массива.

Ваша пробная версия Premium закончилась