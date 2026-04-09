Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
В КГГА подсчитали реальную стоимость поездки в подземке: цена за пассажира

Ua ru
Дата публикации 9 апреля 2026 10:37
В Киеве подорожает проезд в метро: в КГГА назвали реальную стоимость поездки
Пассажиры на станции в столичном метрополитене. Фото: Новини.LIVE

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил горожан о подорожании проезда в общественном транспорте. Такой шаг связан с повышением стоимости топлива, электроэнергии и других расходов за последнее время. Кличко дал поручение Департаментам экономики и транспорта рассчитать на основе экономического обоснования новые тарифы.

В Департаменте транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета сообщили Новини.LIVE, какова реальная стоимость одной поездки в метро.

Реальная стоимость проезда в столичном метрополитене

В Департаменте сообщили, что согласно финансовому плану КП "Киевский метрополитен" на 2026 год, себестоимость перевозки одного пассажира составляет 64,53 грн. Сейчас киевляне и гости города за один билет платят 8 гривен.

Там также рассказали о планах развития подземки и расширения подвижного состава.

Вартість проїзду в Києві зросте: скільки може коштувати поїздка тепер - фото 1
Реальная стоимость проезда в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Департаменте сообщили, что в 2023 году КП "Киевский метрополитен" бесплатно получило 60 вагонов метро от Варшавского метрополитена. Однако в 2026 году получение новых вагонов метрополитена не предусмотрено.

Читайте также:
Планы развития столичного метрополитена: Фото: Новини.LIVE

По подсчетам Департамента общий объем перевозок в Киевском метрополитене за 2021-2025 годы составил:

  • 2020 год — 279 484 тыс. пасс;
  • 2021 год — 319 322 тыс. пасс;
  • 2022 год — 162 134 тыс. пасс;
  • 2023 год — 232 562 тыс. пасс;
  • 2024 год — 241 004 тыс. пасс;
  • 2025 год — 249 126 тыс. пасс.

Ранее Новини.LIVE рассказывали об одной из самых красивых станций метрополитена в Европе - "Золотые ворота" в Киеве. Благодаря своим уникальным панно с историческими фигурами и огромным бронзовым люстрам она неоднократно попадала в рейтинг авторитетных изданий мира — BootsnAll, The Daily Telegraph и The Guardian.

Также Новини.LIVE сообщали, что вместо станции "Академгородок" конечной остановкой Святошинско-Броварской линии станет станция "Новобеличи", которую планировали открыть еще в 2003 году. Планируется возведение станции одновременно с новым электродепо метрополитена, а вход-выход расположат рядом с платформой Новобеличи возле одноименного жилого массива.

Киев метро проезд
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Анна Куделюк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации