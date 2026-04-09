В Киеве подорожает проезд в метро: в КГГА назвали реальную стоимость поездки

В КГГА подсчитали реальную стоимость поездки в подземке: цена за пассажира
Мэр Киева Виталий Кличко предупредил горожан о подорожании проезда в общественном транспорте. Такой шаг связан с повышением стоимости топлива, электроэнергии и других расходов за последнее время. Кличко дал поручение Департаментам экономики и транспорта рассчитать на основе экономического обоснования новые тарифы.
В Департаменте транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета сообщили Новини.LIVE, какова реальная стоимость одной поездки в метро.
Реальная стоимость проезда в столичном метрополитене
В Департаменте сообщили, что согласно финансовому плану КП "Киевский метрополитен" на 2026 год, себестоимость перевозки одного пассажира составляет 64,53 грн. Сейчас киевляне и гости города за один билет платят 8 гривен.
Там также рассказали о планах развития подземки и расширения подвижного состава.
В Департаменте сообщили, что в 2023 году КП "Киевский метрополитен" бесплатно получило 60 вагонов метро от Варшавского метрополитена. Однако в 2026 году получение новых вагонов метрополитена не предусмотрено.
По подсчетам Департамента общий объем перевозок в Киевском метрополитене за 2021-2025 годы составил:
- 2020 год — 279 484 тыс. пасс;
- 2021 год — 319 322 тыс. пасс;
- 2022 год — 162 134 тыс. пасс;
- 2023 год — 232 562 тыс. пасс;
- 2024 год — 241 004 тыс. пасс;
- 2025 год — 249 126 тыс. пасс.
Читайте Новини.LIVE!