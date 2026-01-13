В Києві через вимкнення світла призупинили деякі рейси трамваїв — перелік

Трамвай № 12 в Києві. Фото: Київпастранс

Через складні погодні умови та екстрені вимкнення світла в Києві було призупинено рух деяких трамвайних маршрутів на правому березі. За відповідними рейсам було організовано автобусне сполучення.

Про це повідомили у "Київпастранс".

Зазначається, що трамваї № 12 та № 17 із Контрактової площі та вулиці Йорданської будуть курсувати до площі Тараса Шевченка. Щоб розвантажити пасажиропотік, було додано автобусний маршрут № 12 Т, який дублює маршрут трамвая № 12.

Окрім того, на рейс було виведено автобус № 41ТР. Він курсуватиме від вулиці Тулузи до станції метро "Святошин".

Тролейбусні маршрути №6,16, 18 будуть рухатися через станцію метро "Лук'янівська" до Повітрофлотського проспекту. З "Лук'янівської" до Майдану Незалежності буде доставляти пасажирів автобус № 16.

Схема автобусного маршруту № 12 Т. Фото: Київпастранс

Схема автобусного маршруту № 41ТР. Фото: Київпастранс

Раніше ми розповідали, що через негоду та сильний мороз затримуються потяги Укрзалізниці. Час затримки варіюється від 1 до 3 годин.

Також писали, що потяги метрополітену Харкова курсують по унікальній споруді. На одній із гілок метро пролягає єдиний у світі критий міст, побудований ще у 1980-х роках.