Україна
В Киеве из-за отключения света ограничили движение транспорта

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 16:08
В Киеве из-за отключения света приостановили некоторые рейсы трамваев — перечень
Трамвай № 12 в Киеве. Фото: Киевпастранс

Из-за сложных погодных условий и экстренных отключений света в Киеве было приостановлено движение некоторых трамвайных маршрутов на правом берегу. По соответствующим рейсам было организовано автобусное сообщение.

Об этом сообщили в "Киевпастранс".

"Киевпастранс" запустил дублирующие автобусные маршруты

Отмечается, что трамваи № 12 и № 17 с Контрактовой площади и улицы Иорданской будут курсировать до площади Тараса Шевченко. Чтобы разгрузить пассажиропоток, был добавлен автобусный маршрут № 12 Т, который дублирует маршрут трамвая № 12.

Кроме того, на рейс был выведен автобус № 41ТР. Он будет курсировать от улицы Тулузы до станции метро "Святошин".

Троллейбусные маршруты №6,16, 18 будут двигаться через станцию метро "Лукьяновская" до Воздухофлотского проспекта. С "Лукьяновской" до Майдана Независимости будет доставлять пассажиров автобус № 16.

None - фото 1
Схема автобусного маршрута № 12 Т. Фото: Киевпастранс
None - фото 2
Схема автобусного маршрута № 41ТР. Фото: Киевпастранс

Ранее мы рассказывали, что из-за непогоды и сильного мороза задерживаются поезда Укрзализныци. Время задержки варьируется от 1 до 3 часов.

Также писали, что поезда метрополитена Харькова курсируют по уникальному сооружению. На одной из веток метро пролегает единственный в мире крытый мост, построенный еще в 1980-х годах.

Киев транспорт отключения света трамвай
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
