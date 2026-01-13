Відео
Україна
У Вінниці мали побудувати метро — чому так і не з'явилося

У Вінниці мали побудувати метро — чому так і не з'явилося

Дата публікації: 13 січня 2026 11:44
У Вінниці планували будувати метро — який вигляд би воно мало (фото)
Трамвай у Вінниці. Фото: facebook.com/transportvinnytsia

Одна з головних транспортних артерій міста це метрополітен. Мало хто знає, а у Вінниці міг з'явитися перший в Україні метротрам. Його лінії мали пролягати під землею центральної вулиці міста.

Про це повідомляє "Історія Вінниці" у Facebook.

Читайте також:

Яке метро могли побудувати у Вінниці

З часів Радянського Союзу в центрі міста планували побудувати підземні тунелі для трамваїв. Над метротрамом мали заборонити проїзд автотранспорту.

"У 1969 р. архітектори В. Сопілка та І. Кіскін розробили проєкт тунелю для трамваїв під вулицею Леніна (Соборною) від площі Гагаріна до Центрального мосту. Пасажирообіг передбачався через спуск на підземні платформи зупинок під вул. Соборною", — йдеться у повідомленні.

Відповідно до проєкту, мала бути дворівнева вулиця — під землею мав курсувати трамвай, над підземним тунелем мали створити пішохідну зону, а автотранспорт мав курсувати в об'їзд центру.

Ширина тунелю мала складати 7,35 метра — цього мало бути достатньо для ширини двох трамваїв. Під землею також планували побудувати гаражі та стоянки, де мали розмістити магазини. 

None - фото 1
Схема вінницького метротраму. Фото: Історія Вінниці
None - фото 2
Лінії вінницького метротраму. Фото: Історія Вінниці
None - фото 3
Схема облаштування центральної вулиці у Вінниці. Фото: Історія Вінниці

Як повідомив екскурсовод музею транспорту Олег Матюхов, що ідею будівництва метротраму у Вінниці активно просували у 80-90-ті роки. За його словами, проєкт так і не було реалізовано через брак фінансування та розпад СРСР.

Проте фахівець підкреслив, що деякі концепти тодішніх планів було реалізовано. Зокрема, у Вінниці панує електротранспорт, а також було створено заборону на в'їзд на центральну вулицю.

Раніше ми розповідали про одну з найгарніших станцій метро в Харків, стіни якої нагадують льодовий палац.

Також писали про те, чим унікальне метро в Кривому Розі. Його перші чотири станції було відкрито у 1986 році.

метро подорож Вінниця транспорт історія трамвай
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
