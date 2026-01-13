У Вінниці планували будувати метро — який вигляд би воно мало (фото)

Трамвай у Вінниці. Фото: facebook.com/transportvinnytsia

Одна з головних транспортних артерій міста це метрополітен. Мало хто знає, а у Вінниці міг з'явитися перший в Україні метротрам. Його лінії мали пролягати під землею центральної вулиці міста.

Яке метро могли побудувати у Вінниці

З часів Радянського Союзу в центрі міста планували побудувати підземні тунелі для трамваїв. Над метротрамом мали заборонити проїзд автотранспорту.

"У 1969 р. архітектори В. Сопілка та І. Кіскін розробили проєкт тунелю для трамваїв під вулицею Леніна (Соборною) від площі Гагаріна до Центрального мосту. Пасажирообіг передбачався через спуск на підземні платформи зупинок під вул. Соборною", — йдеться у повідомленні.

Відповідно до проєкту, мала бути дворівнева вулиця — під землею мав курсувати трамвай, над підземним тунелем мали створити пішохідну зону, а автотранспорт мав курсувати в об'їзд центру.

Ширина тунелю мала складати 7,35 метра — цього мало бути достатньо для ширини двох трамваїв. Під землею також планували побудувати гаражі та стоянки, де мали розмістити магазини.

Схема вінницького метротраму. Фото: Історія Вінниці

Лінії вінницького метротраму. Фото: Історія Вінниці

Схема облаштування центральної вулиці у Вінниці. Фото: Історія Вінниці

Як повідомив екскурсовод музею транспорту Олег Матюхов, що ідею будівництва метротраму у Вінниці активно просували у 80-90-ті роки. За його словами, проєкт так і не було реалізовано через брак фінансування та розпад СРСР.

Проте фахівець підкреслив, що деякі концепти тодішніх планів було реалізовано. Зокрема, у Вінниці панує електротранспорт, а також було створено заборону на в'їзд на центральну вулицю.

