Головна Транспорт УЗ попередила про затримки рейсів — графік відхилень

УЗ попередила про затримки рейсів — графік відхилень

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 09:55
Затримки потягів УЗ 13 січня — час відхилень
Інформаційне табло на вокзалі. Фото: Новини.LIVE

Через несприятливі погодні умови та перебої з електропостачанням, в Україні затримується низка потягів. В Укрзалізниці детальніше розповіли про відхилення від графіків. 

Як повідомили в пресслужбі УЗ, середній час затримки складає 1-3 години.

Читайте також:

Затримки потягів УЗ

В компанії розповіли, що нині працюють над організацією комфортних умов очікування для пасажирів на пересадочній станції Холм у Польщі. В Укрзалізниці також найближчим часом планують покращити інформування пасажирів на станціях, де не працюють онлайн-табло.

Перевізник попередив, що нині на 1-3 години запізнюється низка потягів:

  • 78 Івано-Франківськ-Київ +2.30;
  • 771 Київ-Хмельницький +3 години;
  • 6 Ясіня-Запоріжжя +1 година.

В УЗ додали, що час затримки може змінитися через несприятливі погодні умови, проте підкреслили, що найпріоритетнішою задачею нині є забезпечити інформування пасажирів таким чином, щоб всі розуміли, коли прибуде їхній потяг.

Актуальні дані про затримку потягів також можна перевірити: 

Раніше досвідчений провідник розкрив, які полиці краще обирати у вагонах плацкарт та купе та пояснив, чому перші місця в потягах — далеко не найкращий варіант.

Також ми писали, що в тестовому режимі інтернет з'явився у флагманському поїзді Укрзалізниці №95/96 Київ-Рахів. 

Укрзалізниця подорож поїзди туризм графік
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
