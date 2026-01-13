Інформаційне табло на вокзалі. Фото: Новини.LIVE

Через несприятливі погодні умови та перебої з електропостачанням, в Україні затримується низка потягів. В Укрзалізниці детальніше розповіли про відхилення від графіків.

Як повідомили в пресслужбі УЗ, середній час затримки складає 1-3 години.

Затримки потягів УЗ

В компанії розповіли, що нині працюють над організацією комфортних умов очікування для пасажирів на пересадочній станції Холм у Польщі. В Укрзалізниці також найближчим часом планують покращити інформування пасажирів на станціях, де не працюють онлайн-табло.

Перевізник попередив, що нині на 1-3 години запізнюється низка потягів:

78 Івано-Франківськ-Київ +2.30;

771 Київ-Хмельницький +3 години;

6 Ясіня-Запоріжжя +1 година.

В УЗ додали, що час затримки може змінитися через несприятливі погодні умови, проте підкреслили, що найпріоритетнішою задачею нині є забезпечити інформування пасажирів таким чином, щоб всі розуміли, коли прибуде їхній потяг.

Актуальні дані про затримку потягів також можна перевірити:

на порталі "УЗ Веземо";

на офіційному сайті;

у додатку УЗ;

на каналі приміських поїздів УЗ;

у пуш-сповіщеннях застосунку;

у "янголів" та чергових вокзалів.

