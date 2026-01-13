УЗ попередила про затримки рейсів — графік відхилень
Через несприятливі погодні умови та перебої з електропостачанням, в Україні затримується низка потягів. В Укрзалізниці детальніше розповіли про відхилення від графіків.
Як повідомили в пресслужбі УЗ, середній час затримки складає 1-3 години.
Затримки потягів УЗ
В компанії розповіли, що нині працюють над організацією комфортних умов очікування для пасажирів на пересадочній станції Холм у Польщі. В Укрзалізниці також найближчим часом планують покращити інформування пасажирів на станціях, де не працюють онлайн-табло.
Перевізник попередив, що нині на 1-3 години запізнюється низка потягів:
- 78 Івано-Франківськ-Київ +2.30;
- 771 Київ-Хмельницький +3 години;
- 6 Ясіня-Запоріжжя +1 година.
В УЗ додали, що час затримки може змінитися через несприятливі погодні умови, проте підкреслили, що найпріоритетнішою задачею нині є забезпечити інформування пасажирів таким чином, щоб всі розуміли, коли прибуде їхній потяг.
Актуальні дані про затримку потягів також можна перевірити:
- на порталі "УЗ Веземо";
- на офіційному сайті;
- у додатку УЗ;
- на каналі приміських поїздів УЗ;
- у пуш-сповіщеннях застосунку;
- у "янголів" та чергових вокзалів.
Раніше досвідчений провідник розкрив, які полиці краще обирати у вагонах плацкарт та купе та пояснив, чому перші місця в потягах — далеко не найкращий варіант.
Також ми писали, що в тестовому режимі інтернет з'явився у флагманському поїзді Укрзалізниці №95/96 Київ-Рахів.
Читайте Новини.LIVE!