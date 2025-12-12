В Італії курсуватиме святковий потяг — фото, маршрут та вартість квитків

La Dolce Vita Orient Express. Фото: скриншот

Італією в новорічну ніч курсуватиме розкішний спальний поїзд La Dolce Vita Orient Express. Його маршрут пролягатиме сільською місцевістю, але щоб забронювати купе, доведеться викласти кругленьку суму.

Святковий потяг з Риму

Зазначається, що дводенна подорож "Шепіт опівночі" розпочнеться 30 грудня, повернуться ж пасажири на станцію Roma Ostiense 1 січня об 11:00.

"Унікальна поїздка по Італії поєднує романтику подорожі з блиском святкування з незабутніми спогадами. Підіймайте келихи та святкуйте Новий рік з музикою і веселощами", — йдеться у повідомленні.

Новорічний маршрут з'єднає Рим із сільською місцевістю Монтальчіно та Венецією, а потім повернеться до столиці Італії.

Пасажирів годуватиме нагороджений зіркою Мішлен шеф-кухар Хайнц Бек. Розважатимуть пасажирів бурлеск-виставами та DJ-сетами.

У новорічному маршруті передбачені зупинки — мандрівники зможуть прогулятися середньовічними вуличками Монтальчіно та покататись по каналах Венеції.

Квитки на такий рейс коштують недешево — пасажирам доведеться викласти від 8 880 євро (близько 439 тисяч гривень).

Квитки можна забронювати у два різних класи — каюти класу "люкс" з розкладним диваном, двоспальним ліжком і пуфами або каюти-люкси із диваном і столом з двома кріслами.

