Україна
Головна Транспорт В Італії запустять потяг для багатіїв — вартість квитка дивує

В Італії запустять потяг для багатіїв — вартість квитка дивує

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 13:29
В Італії курсуватиме святковий потяг — фото, маршрут та вартість квитків
La Dolce Vita Orient Express. Фото: скриншот

Італією в новорічну ніч курсуватиме розкішний спальний поїзд La Dolce Vita Orient Express. Його маршрут пролягатиме сільською місцевістю, але щоб забронювати купе, доведеться викласти кругленьку суму.

Про це пише The Independent.

Читайте також:

Святковий потяг з Риму

Зазначається, що дводенна подорож "Шепіт опівночі" розпочнеться 30 грудня, повернуться ж пасажири на станцію Roma Ostiense 1 січня об 11:00.

"Унікальна поїздка по Італії поєднує романтику подорожі з блиском святкування з незабутніми спогадами. Підіймайте келихи та святкуйте Новий рік з музикою і веселощами", — йдеться у повідомленні.

Новорічний маршрут з'єднає Рим із сільською місцевістю Монтальчіно та Венецією, а потім повернеться до столиці Італії.

Пасажирів годуватиме нагороджений зіркою Мішлен шеф-кухар Хайнц Бек. Розважатимуть пасажирів бурлеск-виставами та DJ-сетами.

У новорічному маршруті передбачені зупинки — мандрівники зможуть прогулятися середньовічними вуличками Монтальчіно та покататись по каналах Венеції.

Квитки на такий рейс коштують недешево — пасажирам доведеться викласти від 8 880 євро (близько 439 тисяч гривень).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Квитки можна забронювати у два різних класи — каюти класу "люкс" з розкладним диваном, двоспальним ліжком і пуфами або каюти-люкси із диваном і столом з двома кріслами.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Саудівська Аравія та Катар запустили проєкт будівництва високошвидкісної електричної залізниці, яка з'єднає столиці країн Ер-Ріяд і Доху.

Також ми писали, що незабаром у Франції запустять новий швидкісний поїзд, який з'єднає 6 неймовірних міст, які часто залишаються поза увагою туристів.

Італія подорож поїзди туризм Новий рік 2025
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
