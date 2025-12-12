Видео
Главная Транспорт В Италии запустят поезд для богачей — стоимость билета удивляет

В Италии запустят поезд для богачей — стоимость билета удивляет

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 13:29
В Италии будет курсировать праздничный поезд — фото, маршрут и стоимость билетов
La Dolce Vita Orient Express. Фото: скриншот

По Италии в новогоднюю ночь будет курсировать роскошный спальный поезд La Dolce Vita Orient Express. Его маршрут будет пролегать по сельской местности, но чтобы забронировать купе, придется выложить кругленькую сумму.

Об этом пишет The Independent.

Читайте также:

Праздничный поезд из Рима

Отмечается, что двухдневное путешествие "Шепот в полночь" начнется 30 декабря, вернутся же пассажиры на станцию Roma Ostiense 1 января в 11:00.

"Уникальная поездка по Италии сочетает романтику путешествия с блеском празднования с незабываемыми воспоминаниями. Поднимайте бокалы и празднуйте Новый год с музыкой и весельем", — говорится в сообщении.

Новогодний маршрут соединит Рим с сельской местностью Монтальчино и Венецией, а затем вернется в столицу Италии.

Пассажиров будет кормить награжденный звездой Мишлен шеф-повар Хайнц Бек. Развлекать пассажиров будут бурлеск-спектаклями и DJ-сетами.

В новогоднем маршруте предусмотрены остановки — путешественники смогут прогуляться по средневековым улочкам Монтальчино и покататься по каналам Венеции.

Билеты на такой рейс стоят недешево — пассажирам придется выложить от 8 880 евро (около 439 тысяч гривен).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Билеты можно забронировать два разных класса — каюты класса "люкс" с раскладным диваном, двуспальной кроватью и пуфами или каюты-люксы с диваном и столом с двумя креслами.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Саудовская Аравия и Катар запустили проект строительства высокоскоростной электрической железной дороги, которая соединит столицы стран Эр-Рияд и Доху.

Также мы писали, что вскоре во Франции запустят новый скоростной поезд, который соединит 6 невероятных городов, которые часто остаются без внимания туристов.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
