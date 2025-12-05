Найгарніший зимовий маршрут потягом через Альпи (фото)

Потяг Bernina Express в Альпах. Фото: tripadvisor.com

Незабаром наступають зимові свята і багато мандрівників у пошуках нових пригод. У Європі є унікальний залізничний маршрут, який відкриває неймовірні краєвиди на Альпи. Восьмигодинний рейс потягом Bernina Express з Кура (Швейцарія) до Тірано (Італія) — це не просто подорож, це рухома пам'ятка Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Про це пише Travel and tour world.

Рейс Bernina Express

Маршрут вражає в липні, але в січні він стає просто неймовірним. Контраст вишнево-червоного кольору поїзда на тлі монохромної альпійської зими створює візуальну поезію, про яку мріють фотографи.

Коли поїзд підіймається на перевал Берніна, який розташований на висоті понад 2 кілометри над рівнем моря — пасажири поринають у зимову казку. Машиніст відкриває панорамні вікна, які відкривають унікальні краєвиди на гори та снігові поля, що виблискують під зимовим сонцем. Взимку "Біле озеро" замерзає, а віадуки виглядають, як кам'яні мости, що плавають у хмарах.

