Головна Транспорт Казка серед Альп — маршрут потягом, який має відвідати кожен

Казка серед Альп — маршрут потягом, який має відвідати кожен

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 06:15
Найгарніший зимовий маршрут потягом через Альпи (фото)
Потяг Bernina Express в Альпах. Фото: tripadvisor.com

Незабаром наступають зимові свята і багато мандрівників у пошуках нових пригод. У Європі є унікальний залізничний маршрут, який відкриває неймовірні краєвиди на Альпи. Восьмигодинний рейс потягом Bernina Express з Кура (Швейцарія) до Тірано (Італія) — це не просто подорож, це рухома пам'ятка Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Про це пише Travel and tour world.

Читайте також:

Рейс Bernina Express

Маршрут вражає в липні, але в січні він стає просто неймовірним. Контраст вишнево-червоного кольору поїзда на тлі монохромної альпійської зими створює візуальну поезію, про яку мріють фотографи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коли поїзд підіймається на перевал Берніна, який розташований на висоті понад 2 кілометри над рівнем моря — пасажири поринають у зимову казку. Машиніст відкриває панорамні вікна, які відкривають унікальні краєвиди на гори та снігові поля, що виблискують під зимовим сонцем. Взимку "Біле озеро" замерзає, а віадуки виглядають, як кам'яні мости, що плавають у хмарах. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що протягом наступних 10 років аеропорт Амстердаму Схіпхол вдосконалять новими терміналами, пірсами, а також воротами для більших літаків.

Також ми писали, що незабаром у Франції запустять новий швидкісний поїзд, який з'єднає 6 неймовірних міст, які часто залишаються поза увагою туристів.

подорож Європа поїзди зима туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
