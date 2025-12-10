Саудівська Аравія та Катар будують високошвидкісну залізницю — що відомо

Проєкт нової залізниці. Фото: Saudi Arabia's Transport & Logistics Services Minister

Саудівська Аравія та Катар запустили проєкт будівництва високошвидкісної електричної залізниці. Ця новаторська ініціатива з'єднає столиці країн Ер-Ріяд і Доху, скоротивши дорогу між ними до двох годин. Нова залізниця в рази покращить життя мандрівникам.

Про це пише connectingtravel.com.

Нова залізниця між Саудівською Аравією та Катаром

Зазначається, що цей новий амбітний проєкт простягнеться на 785 кілометрів, з'єднавши майбутній міжнародний аеропорт імені короля Салмана в Ер-Ріяді з міжнародним аеропортом Хамад в Досі. Нова залізнична лінія значно скоротить час у дорозі між Ер-Ріяд і Доху та полегшить життя мандрівникам.

Потяги, що курсуватимуть цією залізничною лінією, розвиватимуть швидкість до понад 300 кілометрів на годину та зупинятимуться в таких ключових містах Саудівської Аравії, як Аль-Хофуфі та Даммамі.

Очікується, що нова залізниця буде перевозити на рік приблизно 10 мільйонів пасажирів. Крім того, проєкт створить близько 30 000 робочих місць у Саудівській Аравії та Катарі, що сприятиме зростанню зайнятості та подальшій інтеграції економік двох країн.

Завершення будівництва високошвидкісної залізничної лінії Саудівська Аравія — Катар заплановано на найближчі шість років. Це ще більше прискорить інтеграцію транспортної системи країн Перської затоки.

