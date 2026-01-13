Відео
В Італії за 15 євро можна перетнути одразу 5 містечок — маршрут

В Італії за 15 євро можна перетнути одразу 5 містечок — маршрут

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 07:32
Потяг через пішохідний маршрут Чінкве-Терре — чим унікальний Cinque Terre Expres
Зупинка потягу у Монтероссо-аль-Маре. Фото: tripadvisor.com

Чінкве-Терре (Cinque Terre) — пішохідний маршрут, що пролягає через п'яти надзвичайно мальовничих рибальських селищ на північно-західному узбережжі Італії. Навесні тут запустять потяг, завдяки якому за невелику плату можна насолодитися неймовірною красою природи.

Про це пише Cinqueterre.

Читайте також:

Чим унікальний Cinque Terre Expres

Щоб зберегти природу у цьому регіоні — було заборонено рух цими селищами на автомобілі, проте через Чінкве-Терре курсує поїзд.

Потяги Cinque Terre Express курсують круглий рік. В літній період часу поїзди ходять кожні 5 хвилин, взимку — кожну годину. Поїзд курсує через 5 неймовірних селищ —  Ріомаджоре, Манарола, Корнілья, Вернацца та Монтероссо-аль-Маре. Тривалість маршруту від одного селища до іншого приблизно 5 хвилин.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вартість квитків на Cinque Terre Express залежить від піковості сезону та складу від 5 до 10 євро. Мандрівники можуть придбати проїзний Cinque Terre Card, який окрім безлімітних поїздок, відкриває доступ до платних пішохідних маршрутів між Монтероссо і Корнільєю. Взимку його ціна складає 14,8 євро.

Раніше ми розповідали, що в Єгипті незабаром запустять оновлені високошвидкісні потяги представлені компанією Siemens Mobility.

Також ми писали, що незабаром у Франції запустять новий швидкісний поїзд, який з'єднає 6 неймовірних міст.

поїздки Італія подорож туризм потяг
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
