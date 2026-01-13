Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт В Италии за 15 евро можно пересечь сразу 5 городов — маршрут

В Италии за 15 евро можно пересечь сразу 5 городов — маршрут

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 07:32
Поезд через пешеходный маршрут Чинкве-Терре — чем уникален Cinque Terre Expres
Остановка поезда в Монтероссо-аль-Маре. Фото: tripadvisor.com

Чинкве-Терре (Cinque Terre) — пешеходный маршрут, пролегающий через пять необычайно живописных рыбацких поселков на северо-западном побережье Италии. Весной здесь запустят поезд, благодаря которому за небольшую плату можно насладиться невероятной красотой природы.

Об этом пишет Cinqueterre.

Реклама
Читайте также:

Чем уникален Cinque Terre Expres

Чтобы сохранить природу в этом регионе — было запрещено движение по этим поселкам на автомобиле, однако через Чинкве-Терре курсирует.

Поезда Cinque Terre Express курсируют круглый год. В летний период времени поезда ходят каждые 5 минут, зимой — каждый час. Поезд курсирует через 5 невероятных поселков — Риомаджоре, Манарола, Корнилья, Вернацца и Монтероссо-аль-Маре. Продолжительность маршрута от одного поселка до другого примерно 5 минут.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стоимость билетов на Cinque Terre Express зависит от пиковости сезона и составляет от 5 до 10 евро. Путешественники могут приобрести проездной Cinque Terre Card, который кроме безлимитных поездок, открывает доступ к платным пешеходным маршрутам между Монтероссо и Корнильей. Зимой его цена составляет 14,8 евро.

Ранее мы рассказывали, что в Египте вскоре запустят обновленные высокоскоростные поезда представленные компанией Siemens Mobility.

Также мы писали, что вскоре во Франции запустят новый скоростной поезд, который соединит 6 невероятных городов.

поездки Италия путешествие туризм поезд
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации