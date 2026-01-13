Поезд через пешеходный маршрут Чинкве-Терре — чем уникален Cinque Terre Expres

Остановка поезда в Монтероссо-аль-Маре. Фото: tripadvisor.com

Чинкве-Терре (Cinque Terre) — пешеходный маршрут, пролегающий через пять необычайно живописных рыбацких поселков на северо-западном побережье Италии. Весной здесь запустят поезд, благодаря которому за небольшую плату можно насладиться невероятной красотой природы.

Об этом пишет Cinqueterre.

Чем уникален Cinque Terre Expres

Чтобы сохранить природу в этом регионе — было запрещено движение по этим поселкам на автомобиле, однако через Чинкве-Терре курсирует.

Поезда Cinque Terre Express курсируют круглый год. В летний период времени поезда ходят каждые 5 минут, зимой — каждый час. Поезд курсирует через 5 невероятных поселков — Риомаджоре, Манарола, Корнилья, Вернацца и Монтероссо-аль-Маре. Продолжительность маршрута от одного поселка до другого примерно 5 минут.

Стоимость билетов на Cinque Terre Express зависит от пиковости сезона и составляет от 5 до 10 евро. Путешественники могут приобрести проездной Cinque Terre Card, который кроме безлимитных поездок, открывает доступ к платным пешеходным маршрутам между Монтероссо и Корнильей. Зимой его цена составляет 14,8 евро.

