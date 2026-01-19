Відео
В Іспанії курсуватиме унікальний ретро-потяг — який вигляд має

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 12:23
В Іспанії запустять ретро-потяг — чим він унікальний, скільки коштують квитки
Ретро потяг в Іспанії. Фото: Al Andalus/Renfe

Навесні між Севільєю та Мадридом почне курсувати новий іспанський розкішний ретро-поїзд. Унікальна подорож довжиною понад 480 км включатиме зупинки через об'єкти ЮНЕСКО та приморські містечка півдня Іспанії.

Про це пише Euronews.

Читайте також:

Маршрут Аль-Андалус із Севільї до Мадрида

Під час семиденного маршруту туристи зможуть оглянути стародавні римські руїни та королівські палаци, насолодитися пляжним відпочинком, а також подивитися вистави з кінного спорту та фламенко.

Поїзд складається з ретельно відреставрованих оригінальних вагонів компанії Wagon-Lit Company 1929 року випуску. Це та сама серія вагонів, яку використовувала англійська монархія під час своїх подорожей Францією між Лазурним берегом і Кале.

Al Andalus, що складається з 14 вагонів, може вмістити 64 пасажири і є найдовшим поїздом на іспанських коліях — його довжина становить 450 метрів.

Поїзд розділений на два вагони-ресторани, вагон-бар, вагон-кухню, сім спальних вагонів, вагон-ігрову кімнату, вагон-генератор і вагон для екіпажу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сніданок буде організований у формі шведського столу, а обід і вечеря включатимуть традиційні іспанські страви, приготовані відомими шеф-кухарями.

Мандрівники можуть вибрати між двома варіантами проживання: номер Grand Class і номер Deluxe Suite.

Номери Grand Class оснащені двома односпальними ліжками, сейфом, шафою, міні-баром, багажним відсіком, кондиціонером і окремою ванною кімнатою з душем, феном і привітальними засобами гігієни. 

Ціни за проживання в таких номерах стартують від 11 200 євро.

Для більш розкішного відпочинку пасажири можуть вибрати більший номер Deluxe Suite Room, який включає всі зручності номерів Grand Class Rooms, а також приватну ванну кімнату з гідромасажним душем. У цих номерах також є велике двоспальне ліжко, яке перетворюється на зручний диван для денного відпочинку.

Ціна на номер Deluxe Suite Room стартує від 13 800 євро за одного пасажира.

Раніше досвідчена туристка розповіла, як не втратити кошти та з комфортом мандрувати потягами RegioJet.

Також ми писали, що польський перевізник PKP Intercity придбає 20 швидкісних електропоїздів, які будуть здатні розвивати швидкість до 320 км/год. Їх запуск заплановано після 2027 року. 

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
