В Іспанії запустять ретро-потяг — чим він унікальний, скільки коштують квитки

Ретро потяг в Іспанії. Фото: Al Andalus/Renfe

Навесні між Севільєю та Мадридом почне курсувати новий іспанський розкішний ретро-поїзд. Унікальна подорож довжиною понад 480 км включатиме зупинки через об'єкти ЮНЕСКО та приморські містечка півдня Іспанії.

Про це пише Euronews.

Маршрут Аль-Андалус із Севільї до Мадрида

Під час семиденного маршруту туристи зможуть оглянути стародавні римські руїни та королівські палаци, насолодитися пляжним відпочинком, а також подивитися вистави з кінного спорту та фламенко.

Поїзд складається з ретельно відреставрованих оригінальних вагонів компанії Wagon-Lit Company 1929 року випуску. Це та сама серія вагонів, яку використовувала англійська монархія під час своїх подорожей Францією між Лазурним берегом і Кале.

Al Andalus, що складається з 14 вагонів, може вмістити 64 пасажири і є найдовшим поїздом на іспанських коліях — його довжина становить 450 метрів.

Поїзд розділений на два вагони-ресторани, вагон-бар, вагон-кухню, сім спальних вагонів, вагон-ігрову кімнату, вагон-генератор і вагон для екіпажу.

Сніданок буде організований у формі шведського столу, а обід і вечеря включатимуть традиційні іспанські страви, приготовані відомими шеф-кухарями.

Мандрівники можуть вибрати між двома варіантами проживання: номер Grand Class і номер Deluxe Suite.

Номери Grand Class оснащені двома односпальними ліжками, сейфом, шафою, міні-баром, багажним відсіком, кондиціонером і окремою ванною кімнатою з душем, феном і привітальними засобами гігієни.

Ціни за проживання в таких номерах стартують від 11 200 євро.

Для більш розкішного відпочинку пасажири можуть вибрати більший номер Deluxe Suite Room, який включає всі зручності номерів Grand Class Rooms, а також приватну ванну кімнату з гідромасажним душем. У цих номерах також є велике двоспальне ліжко, яке перетворюється на зручний диван для денного відпочинку.

Ціна на номер Deluxe Suite Room стартує від 13 800 євро за одного пасажира.

