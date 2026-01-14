Подорож з RegioJet — туристка розповіла, як мандрувати без проблем

Потяг RegioJet. Фото: regiojet.ua

Чеський приватний залізничний оператор RegioJet відкриває легкий доступ до Німеччини. Так, рейси з Польщі до Дрездена займають в середньому 2 години. Проте багато українців пишуть негативні відгуки про подорожі цими потягами.

Про те, що варто врахувати під час поїздки нічним потягом RegioJet Прага — Перемишль, розповіла досвідчена мандрівниця kuda_dalshe_ua в Instagram.

Реклама

Читайте також:

Як комфортно мандрувати потягами Regiojet

Мандрівниця розповіла, що рейси Regiojet працюють у зв'язці з Укрзалізницею.

"Якщо Regiojet або Укрзалізниця запізнюються, вони чекають пасажирів — в адекватних рамках. Максимум який потяги чекали один одного — біля 7 годин", — поділилась туристка.

Вона також порадила купувати квитки Прага-Перемишль на RegioJet, окремо від Перемишля по Україні на Укрзалізниці, адже може скластися ситуація, що один з квитків може не надійти на пошту.

Туристка розповіла, що в тому випадку якщо ви їдете компанією варто одразу бронювати ціле купе. Зокрема, чотири місця в купе вартуватимуть 73 євро, а одне — 30 євро. Окрім того, незадовго до відправлення потяга лишаються порожні купе і якщо придбати місце — будете їхати одні.

Мандрівниця порекомендувала дивитись за речами, а також самому просити в провідника вечерю — він ніколи вам не запропонує їжу. На закуски та напої також встановлені доступні ціни.

Туристка попередила, що в потягах RegioJet доволі тверді матраци — проте можна собі підстелити кілька матраців та ковдр.

Раніше ми розповідали, що European Sleeper запускає новий нічний залізничний рейс через 5 популярних країн Європи. Квитки надійдуть у продаж вже у січні-лютому 2026 року.

Також ми писали, що польський перевізник PKP Intercity придбає 20 швидкісних електропоїздів, які будуть здатні розвивати швидкість до 320 км/год. Їх запуск заплановано після 2027 року.