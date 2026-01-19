В Испании запустят ретро-поезд — чем он уникален, сколько стоят билеты

Ретро поезд в Испании. Фото: Al Andalus/Renfe

Весной между Севильей и Мадридом начнет курсировать новый испанский роскошный ретро-поезд. Уникальное путешествие длиной более 480 км будет включать остановки через объекты ЮНЕСКО и приморские городки юга Испании.

Об этом пишет Euronews.

Маршрут Аль-Андалус из Севильи в Мадрид

Во время семидневного маршрута туристы смогут осмотреть древние римские руины и королевские дворцы, насладиться пляжным отдыхом, а также посмотреть представления по конному спорту и фламенко.

Поезд состоит из тщательно отреставрированных оригинальных вагонов компании Wagon-Lit Company 1929 года выпуска. Это та самая серия вагонов, которую использовала английская монархия во время своих путешествий по Франции между Лазурным берегом и Кале.

Al Andalus, состоящий из 14 вагонов, может вместить 64 пассажира и является самым длинным поездом на испанских путях — его длина составляет 450 метров.

Поезд разделен на два вагона-ресторана, вагон-бар, вагон-кухню, семь спальных вагонов, вагон-игровую комнату, вагон-генератор и вагон для экипажа.

Завтрак будет организован в форме шведского стола, а обед и ужин будут включать традиционные испанские блюда, приготовленные известными шеф-поварами.

Путешественники могут выбрать между двумя вариантами проживания: номер Grand Class и номер Deluxe Suite.

Номера Grand Class оснащены двумя односпальными кроватями, сейфом, шкафом, мини-баром, багажным отсеком, кондиционером и отдельной ванной комнатой с душем, феном и приветственными средствами гигиены.

Цены за проживание в таких номерах стартуют от 11 200 евро.

Для более роскошного отдыха пассажиры могут выбрать более крупный номер Deluxe Suite Room, который включает все удобства номеров Grand Class Rooms, а также частную ванную комнату с гидромассажным душем. В этих номерах также есть большая двуспальная кровать, которая превращается в удобный диван для дневного отдыха.

Цена на номер Deluxe Suite Room стартует от 13 800 евро за одного пассажира.

