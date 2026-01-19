В Испании запустят ретро-поезд — чем он уникален, сколько стоят билеты

В Испании будет курсировать уникальный ретро-поезд (видео)
Весной между Севильей и Мадридом начнет курсировать новый испанский роскошный ретро-поезд. Уникальное путешествие длиной более 480 км будет включать остановки через объекты ЮНЕСКО и приморские городки юга Испании.
Об этом пишет Euronews.
Маршрут Аль-Андалус из Севильи в Мадрид
Во время семидневного маршрута туристы смогут осмотреть древние римские руины и королевские дворцы, насладиться пляжным отдыхом, а также посмотреть представления по конному спорту и фламенко.
Поезд состоит из тщательно отреставрированных оригинальных вагонов компании Wagon-Lit Company 1929 года выпуска. Это та самая серия вагонов, которую использовала английская монархия во время своих путешествий по Франции между Лазурным берегом и Кале.
Al Andalus, состоящий из 14 вагонов, может вместить 64 пассажира и является самым длинным поездом на испанских путях — его длина составляет 450 метров.
Поезд разделен на два вагона-ресторана, вагон-бар, вагон-кухню, семь спальных вагонов, вагон-игровую комнату, вагон-генератор и вагон для экипажа.
Завтрак будет организован в форме шведского стола, а обед и ужин будут включать традиционные испанские блюда, приготовленные известными шеф-поварами.
Путешественники могут выбрать между двумя вариантами проживания: номер Grand Class и номер Deluxe Suite.
Номера Grand Class оснащены двумя односпальными кроватями, сейфом, шкафом, мини-баром, багажным отсеком, кондиционером и отдельной ванной комнатой с душем, феном и приветственными средствами гигиены.
Цены за проживание в таких номерах стартуют от 11 200 евро.
Для более роскошного отдыха пассажиры могут выбрать более крупный номер Deluxe Suite Room, который включает все удобства номеров Grand Class Rooms, а также частную ванную комнату с гидромассажным душем. В этих номерах также есть большая двуспальная кровать, которая превращается в удобный диван для дневного отдыха.
Цена на номер Deluxe Suite Room стартует от 13 800 евро за одного пассажира.
Ранее опытная туристка рассказала, как не потерять средства и с комфортом путешествовать поездами RegioJet.
Также мы писали, что польский перевозчик PKP Intercity приобретет 20 скоростных электропоездов, которые будут способны развивать скорость до 320 км/ч. Их запуск запланирован после 2027 года.
Читайте Новини.LIVE!