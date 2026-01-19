Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт В Испании будет курсировать уникальный ретро-поезд (видео)

В Испании будет курсировать уникальный ретро-поезд (видео)

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 12:23
В Испании запустят ретро-поезд — чем он уникален, сколько стоят билеты
Ретро поезд в Испании. Фото: Al Andalus/Renfe

Весной между Севильей и Мадридом начнет курсировать новый испанский роскошный ретро-поезд. Уникальное путешествие длиной более 480 км будет включать остановки через объекты ЮНЕСКО и приморские городки юга Испании.

Об этом пишет Euronews.

Реклама
Читайте также:

Маршрут Аль-Андалус из Севильи в Мадрид

Во время семидневного маршрута туристы смогут осмотреть древние римские руины и королевские дворцы, насладиться пляжным отдыхом, а также посмотреть представления по конному спорту и фламенко.

Поезд состоит из тщательно отреставрированных оригинальных вагонов компании Wagon-Lit Company 1929 года выпуска. Это та самая серия вагонов, которую использовала английская монархия во время своих путешествий по Франции между Лазурным берегом и Кале.

Al Andalus, состоящий из 14 вагонов, может вместить 64 пассажира и является самым длинным поездом на испанских путях — его длина составляет 450 метров.

Поезд разделен на два вагона-ресторана, вагон-бар, вагон-кухню, семь спальных вагонов, вагон-игровую комнату, вагон-генератор и вагон для экипажа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Завтрак будет организован в форме шведского стола, а обед и ужин будут включать традиционные испанские блюда, приготовленные известными шеф-поварами.

Путешественники могут выбрать между двумя вариантами проживания: номер Grand Class и номер Deluxe Suite.

Номера Grand Class оснащены двумя односпальными кроватями, сейфом, шкафом, мини-баром, багажным отсеком, кондиционером и отдельной ванной комнатой с душем, феном и приветственными средствами гигиены.

Цены за проживание в таких номерах стартуют от 11 200 евро.

Для более роскошного отдыха пассажиры могут выбрать более крупный номер Deluxe Suite Room, который включает все удобства номеров Grand Class Rooms, а также частную ванную комнату с гидромассажным душем. В этих номерах также есть большая двуспальная кровать, которая превращается в удобный диван для дневного отдыха.

Цена на номер Deluxe Suite Room стартует от 13 800 евро за одного пассажира.

Ранее опытная туристка рассказала, как не потерять средства и с комфортом путешествовать поездами RegioJet.

Также мы писали, что польский перевозчик PKP Intercity приобретет 20 скоростных электропоездов, которые будут способны развивать скорость до 320 км/ч. Их запуск запланирован после 2027 года.

путешествие Испания история поезда туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации