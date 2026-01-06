5 незвичайних залізничних маршрутів у світі — перелік та фото

Залізниця Моканіца у Румунії. Фото: freepik.com

Подорож потягом можна стати не просто маршрутом із точки А в точку Б, а справжньою пригодою. Так у світі існує багато унікальних залізничних доріг, які варто побачити кожному.

Бамбукові потяги в Камбоджі

Камбоджійський "норрі" (потяг — Ред.) складається лише з дерев'яної рами, бамбукових рейок і перероблених коліс від танка. Конструкція рухається за допомогою невеликого двигуна. Такі імпровізовані транспортні засоби, які зараз використовуються виключно для туристів, курсують по занедбаних коліях французької колоніальної епохи поблизу Баттамбанга.

Швебебан (підвісна залізниця — Ред.) у Німеччині

Швебебан — це потяги, які курсують по монорейковій колії над землею. Попри свій футуристичний вигляд, ця залізниця була побудована в 1901 році, що робить її найстарішою в світі електричною підвісною залізницею з підвісними вагонами.

Найбільш дивним є не тільки її зовнішній вигляд, але й практичність — вона залишається основною системою громадського транспорту Вупперталя, яка щорічно перевозить 25 мільйонів пасажирів.

Моканіца (залізниця долини Васер) у Румунії

Вона пролягає вглиб віддалених Карпатських гір. Залізницею курсує один із останніх діючих вузькоколійних паровозів, які використовуються для лісозаготівлі в Європі. Лісоруби користуються коліями і перевозять деревину разом із туристами.

Парові локомотиви, що працюють на дровах, пробираються крізь густі ліси, річкові долини та по ручно збудованих дерев'яних мостах, проїжджаючи повз віддалені села та поселення пастухів. Така мандрівка дає можливість поринути у сільське життя Румунії.

Експрес "Лхаса" (залізниця Цінхай-Тибет) у Китаї

Експрес "Лхаса" перевозить пасажирів через найвищу залізничну станцію в світі — станцію Танггула, розташовану на віддаленому Тибетському плато на висоті 5068 метрів над рівнем моря.

Вагони поїзда збагачені киснем і обладнані індивідуальними кисневими розетками для пасажирів, які відчувають симптоми гірської хвороби.

Залізниця Цінхай-Тибет. Фото: experiencetibet.org

Поїзд з гарячими джерелами Toreiyu Tsubasa у Японії

Японська любов до гарячих джерел та інноваційний дизайн поїздів поєдналися в потязі Toreiyu Tsubasa, який курсує лінією Yamagata Shinkansen.

Спеціально розроблені вагони дозволяють мандрівникам зняти взуття, занурити ноги в гарячу воду та насолоджуватися краєвидами сільської місцевості.

Поїзд з гарячими джерелами у Японії. Фото: japanrailclub.com

