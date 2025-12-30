Відео
Головна Транспорт В Індійському океані відновили пошуки зниклого рейсу MH370

В Індійському океані відновили пошуки зниклого рейсу MH370

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 15:17
Зниклий рейс MH370 Malaysia Airlines — відновлено пошуки в Індійському океані
Malaysia Airlines. Фото: Wikipedia

Спеціальне пошукове судно американської компанії Ocean Infinity відновило пошукову операцію літака Boeing 777 Malaysia Airlines, який зник понад 10 років тому. 12 членів екіпажу з Малайзії та 227 пасажирів вважаються загиблими.

Про це The Guardian.

Читайте також:

Пошукова операція Boeing 777 Malaysia Airlines

Зазначається, що компанія має намір зосередити пошуки в Індійському океані на площі 15 000 кв. км. Експедиція триватиме 55 днів.

8 березня 2014 року Рейс MH370 перевозив 12 членів екіпажу з Малайзії та 227 пасажирів, коли він вилетів з Куала-Лумпура з плановим рейсом до Пекіна. Близько 1-ї години ночі літак зник з радарів.

Супутники продовжували отримувати щогодинні сигнали від літака, що вказувало на те, що він пролетів аж до 8:00. Ці щогодинні сигнали дозволяють визначити його місцезнаходження лише в межах зони пошуку площею 120 000 кв. км у південній частині Індійського океану.

Шукати повітряне судно розпочали через 10 годин після його падіння, пошуки тривали до 28 квітня 2014 року. Згодом було організовано ще 2 пошукові операції.

На берегах Індійського океану було знайдено численні уламки, які були ідентифіковані як належні MH370, включаючи частини крила, хвоста, салону та двигуна. Людських останків так і не було знайдено, але всіх, хто перебував на борту, вважають загиблими.

Слідчим висунули версію про те, що літак розвернувся в бік Індійського океану та летів кілька годин на автопілоті. Проте, що змусило таким чином пілотів керувати судном — невідомо.

Раніше ми розповідали, що в аеропортах Дубая запровадили суворі правила перевезення ручної поклажі з метою оптимізації роботи та дотримання стандартів безпеки.

Також ми писали, у 2032 році відкриється новий транспортний вузол між Варшавою та меншим містом Лодзь. Він прийматиме щороку щонайменше 40 мільйонів пасажирів.

авіарейси операція Малайзія літаки пошук
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
