Зниклий рейс MH370 Malaysia Airlines — відновлено пошуки в Індійському океані

В Індійському океані відновили пошуки зниклого рейсу MH370
Спеціальне пошукове судно американської компанії Ocean Infinity відновило пошукову операцію літака Boeing 777 Malaysia Airlines, який зник понад 10 років тому. 12 членів екіпажу з Малайзії та 227 пасажирів вважаються загиблими.
Про це The Guardian.
Пошукова операція Boeing 777 Malaysia Airlines
Зазначається, що компанія має намір зосередити пошуки в Індійському океані на площі 15 000 кв. км. Експедиція триватиме 55 днів.
8 березня 2014 року Рейс MH370 перевозив 12 членів екіпажу з Малайзії та 227 пасажирів, коли він вилетів з Куала-Лумпура з плановим рейсом до Пекіна. Близько 1-ї години ночі літак зник з радарів.
Супутники продовжували отримувати щогодинні сигнали від літака, що вказувало на те, що він пролетів аж до 8:00. Ці щогодинні сигнали дозволяють визначити його місцезнаходження лише в межах зони пошуку площею 120 000 кв. км у південній частині Індійського океану.
Шукати повітряне судно розпочали через 10 годин після його падіння, пошуки тривали до 28 квітня 2014 року. Згодом було організовано ще 2 пошукові операції.
На берегах Індійського океану було знайдено численні уламки, які були ідентифіковані як належні MH370, включаючи частини крила, хвоста, салону та двигуна. Людських останків так і не було знайдено, але всіх, хто перебував на борту, вважають загиблими.
Слідчим висунули версію про те, що літак розвернувся в бік Індійського океану та летів кілька годин на автопілоті. Проте, що змусило таким чином пілотів керувати судном — невідомо.
Раніше ми розповідали, що в аеропортах Дубая запровадили суворі правила перевезення ручної поклажі з метою оптимізації роботи та дотримання стандартів безпеки.
Також ми писали, у 2032 році відкриється новий транспортний вузол між Варшавою та меншим містом Лодзь. Він прийматиме щороку щонайменше 40 мільйонів пасажирів.
Читайте Новини.LIVE!