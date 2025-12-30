Пропавший рейс MH370 Malaysia Airlines — возобновлены поиски в Индийском океане

В Индийском океане возобновили поиски пропавшего рейса MH370
Специальное поисковое судно американской компании Ocean Infinity возобновило поисковую операцию самолета Boeing 777 Malaysia Airlines, который исчез более 10 лет назад. 12 членов экипажа из Малайзии и 227 пассажиров считаются погибшими.
Об этом сообщает The Guardian.
Поисковая операция Boeing 777 Malaysia Airlines
Отмечается, что компания намерена сосредоточить поиски в Индийском океане на площади 15 000 кв. км. Экспедиция продлится 55 дней.
8 марта 2014 года Рейс MH370 перевозил 12 членов экипажа из Малайзии и 227 пассажиров, когда он вылетел из Куала-Лумпура с плановым рейсом в Пекин. Около 1 часа ночи самолет исчез с радаров.
Спутники продолжали получать ежечасные сигналы от самолета, что указывало на то, что он пролетел вплоть до 8:00. Эти ежечасные сигналы позволяют определить его местонахождение только в пределах зоны поиска площадью 120 000 кв. км в южной части Индийского океана.
Искать воздушное судно начали через 10 часов после его падения, поиски продолжались до 28 апреля 2014 года. Впоследствии было организовано еще 2 поисковые операции.
На берегах Индийского океана были найдены многочисленные обломки, которые были идентифицированы как принадлежащие MH370, включая части крыла, хвоста, салона и двигателя. Человеческих останков так и не было найдено, но всех, кто находился на борту, считают погибшими.
Следователям выдвинули версию о том, что самолет развернулся в сторону Индийского океана и летел несколько часов на автопилоте. Однако, что заставило таким образом пилотов управлять судном — неизвестно.
