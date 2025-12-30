Пропавший рейс MH370 Malaysia Airlines — возобновлены поиски в Индийском океане

Малайзийские авиалинии. Фото: Wikipedia

Специальное поисковое судно американской компании Ocean Infinity возобновило поисковую операцию самолета Boeing 777 Malaysia Airlines, который исчез более 10 лет назад. 12 членов экипажа из Малайзии и 227 пассажиров считаются погибшими.

Об этом сообщает The Guardian.

Поисковая операция Boeing 777 Malaysia Airlines

Отмечается, что компания намерена сосредоточить поиски в Индийском океане на площади 15 000 кв. км. Экспедиция продлится 55 дней.

8 марта 2014 года Рейс MH370 перевозил 12 членов экипажа из Малайзии и 227 пассажиров, когда он вылетел из Куала-Лумпура с плановым рейсом в Пекин. Около 1 часа ночи самолет исчез с радаров.

Спутники продолжали получать ежечасные сигналы от самолета, что указывало на то, что он пролетел вплоть до 8:00. Эти ежечасные сигналы позволяют определить его местонахождение только в пределах зоны поиска площадью 120 000 кв. км в южной части Индийского океана.

Искать воздушное судно начали через 10 часов после его падения, поиски продолжались до 28 апреля 2014 года. Впоследствии было организовано еще 2 поисковые операции.

На берегах Индийского океана были найдены многочисленные обломки, которые были идентифицированы как принадлежащие MH370, включая части крыла, хвоста, салона и двигателя. Человеческих останков так и не было найдено, но всех, кто находился на борту, считают погибшими.

Следователям выдвинули версию о том, что самолет развернулся в сторону Индийского океана и летел несколько часов на автопилоте. Однако, что заставило таким образом пилотов управлять судном — неизвестно.

