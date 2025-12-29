Відео
Головна Транспорт Транспортний вузол Європи — у Польщі будують новий аеропорт

Транспортний вузол Європи — у Польщі будують новий аеропорт

Дата публікації: 29 грудня 2025 15:40
В Польщі будують найбільший аеропорт Європи Port Polska — що відомо
Аеропорт. Фото: pexels.com

Величезний аеропорт у Польщі має відкритися у 2032 році під новою назвою "Порт Польща". Очікується, що новий транспортний вузол між Варшавою та меншим містом Лодзь прийматиме щороку щонайменше 40 мільйонів пасажирів.

Про це пише Euronews.

Читайте також:

Аеропорт Port Polska

Зазначається, що проєкт будівництва був затверджений ще у 2017 році, але його реалізація була затримана через корупційний скандал із попереднім урядом країни. Нинішній прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск пообіцяв дати проєкту "чистий старт".

Очікується, що новий аеропорт стане одним з найбільших транспортних вузлів у регіоні.  Польська влада виділила 131 млрд польських злотих (30 млрд євро) на його будівництво, яке розпочнеться у 2026 році.

Очікується, що близько 40% пасажирів прибуватимуть до аеропорту поїздом, зокрема з Варшави. Також буде побудовано систему автомагістралей, що з'єднає аеропорт з рештою країни.

Для будівництва було виділено велику ділянку землі площею 2 585 гектарів. Аеропорт відкриється з двома паралельними злітно-посадковими смугами довжиною близько 4 000 метрів. Пізніше планується додати третю і, можливо, четверту. Поруч зі злітно-посадковими смугами будуть розташовані пасажирський термінал і залізничний вокзал. Проєктуванням транспортного вузла займається британська архітектурна студія Foster + Partners.

Раніше ми розповідали, що в аеропортах Дубая запровадили суворі правила перевезення ручної поклажі з метою оптимізації роботи та дотримання стандартів безпеки.

Також ми писали, сумку якого розміру можна брати в літак лоукостерів Wizz Air та  Ryanair без додаткової плати.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
