В Польщі будують найбільший аеропорт Європи Port Polska — що відомо

Величезний аеропорт у Польщі має відкритися у 2032 році під новою назвою "Порт Польща". Очікується, що новий транспортний вузол між Варшавою та меншим містом Лодзь прийматиме щороку щонайменше 40 мільйонів пасажирів.

Аеропорт Port Polska

Зазначається, що проєкт будівництва був затверджений ще у 2017 році, але його реалізація була затримана через корупційний скандал із попереднім урядом країни. Нинішній прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск пообіцяв дати проєкту "чистий старт".

Очікується, що новий аеропорт стане одним з найбільших транспортних вузлів у регіоні. Польська влада виділила 131 млрд польських злотих (30 млрд євро) на його будівництво, яке розпочнеться у 2026 році.

Очікується, що близько 40% пасажирів прибуватимуть до аеропорту поїздом, зокрема з Варшави. Також буде побудовано систему автомагістралей, що з'єднає аеропорт з рештою країни.

Для будівництва було виділено велику ділянку землі площею 2 585 гектарів. Аеропорт відкриється з двома паралельними злітно-посадковими смугами довжиною близько 4 000 метрів. Пізніше планується додати третю і, можливо, четверту. Поруч зі злітно-посадковими смугами будуть розташовані пасажирський термінал і залізничний вокзал. Проєктуванням транспортного вузла займається британська архітектурна студія Foster + Partners.

