GoVolta запускает первый железнодорожный рейс — куда будет направляться

Новый железнодорожный нидерландский оператор GoVolta, который предлагает выгодные цены на рейсы, уже этой весной откроет свой первый маршрут в Европе. Новые поезда будут курсировать из Амстердама (Нидерланды) в Берлин (Германия).

Пассажиры могут зарезервировать места в двух классах - эконом и комфорт, а также в вагоне-салоне. Хотя в рекламе перевозчика указаны тарифы от 10 долларов - это, вероятно, праздничное предложение.

Средняя стоимость билета будет составлять 30 евро (35 долларов). Такая цена в разы доступнее других европейских перевозчиков, где проезд обойдется ориентировочно от 50 евро.

GoVolta запустит первый рейс 19 марта 2026 года, который соединит две прекрасные столицы Европы — Амстердам и Берлин.

На новом рейсе будут курсировать обновленные вагоны, которые будут тянуть современные локомотивы. В компании предупреждают, что на новом рейсе не будет Wi-Fi и бесплатных обедов.

Железнодорожный перевозчик вскоре планирует расширить сеть на другие крупные европейские города. В частности, ходят слухи о Париже во Франции.

