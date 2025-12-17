Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт В Европе запустят новый поезд, который соединит 2 столицы

В Европе запустят новый поезд, который соединит 2 столицы

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 18:24
GoVolta запускает первый железнодорожный рейс — куда будет направляться
Пассажирка едет в поезде. Фото: freepik.com

Новый железнодорожный нидерландский оператор GoVolta, который предлагает выгодные цены на рейсы, уже этой весной откроет свой первый маршрут в Европе. Новые поезда будут курсировать из Амстердама (Нидерланды) в Берлин (Германия).

Об этом сообщает Travel Off Path.

Реклама
Читайте также:

Новый железнодорожный рейс в Европе

Пассажиры могут зарезервировать места в двух классах - эконом и комфорт, а также в вагоне-салоне. Хотя в рекламе перевозчика указаны тарифы от 10 долларов - это, вероятно, праздничное предложение.

Средняя стоимость билета будет составлять 30 евро (35 долларов). Такая цена в разы доступнее других европейских перевозчиков, где проезд обойдется ориентировочно от 50 евро.

GoVolta запустит первый рейс 19 марта 2026 года, который соединит две прекрасные столицы Европы — Амстердам и Берлин.

На новом рейсе будут курсировать обновленные вагоны, которые будут тянуть современные локомотивы. В компании предупреждают, что на новом рейсе не будет Wi-Fi и бесплатных обедов.

Железнодорожный перевозчик вскоре планирует расширить сеть на другие крупные европейские города. В частности, ходят слухи о Париже во Франции.

Ранее мы рассказывали, что польский железнодорожный перевозчик PKP Intercity изменил правила приобретения билетов. Компания увеличила срок предварительного бронирования посадочных талонов на поезда.

Также мы писали, что поезд дальнего следования IC Carpatia польского оператора ночных поездов PKP Intercity соединил Польшу с Германией, Австрией, Венгрией, Чехией и Словакией.

путешествие Европа поезда туризм билеты
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации