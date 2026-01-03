Відео
В Європі запустять найдовший маршрут поромом — куди прямуватиме

В Європі запустять найдовший маршрут поромом — куди прямуватиме

Ua ru
Дата публікації: 3 січня 2026 07:32
Новий маршрут поромом з'єднає Шотландію з Францією — коли запустять
Пором DFDS. Фото: Alamy

Наступного року Шотландію з північною Францією з'єднає перший прямий маршрут поромом. Проєкт під назвою "Project Brave" був вперше запропонований у 2022 році. Його старт планувався навесні 2025 року, але через брак фінансування сталися затримки.

Про це пише The Sun.

Читайте також:

Маршрут поромом із Шотландії до Франції

Зазначається, що нині питання фінансування вже вирішено, тож у 2026 році планується запуск рейса. Новий маршрут з'єднає місто Росайт у Файфі з Дюнкерком у Франції. Пором курсуватиме тричі на тиждень. Загальна тривалість подорожі складатиме 20 годин. 

Новий пропонований маршрут стане одним з найдовших поромних маршрутів у Європі. Наразі цей титул наразі належить маршруту між Портсмутом і Більбао в Іспанії. Він триває 30 годин.

Наразі немає прямих пасажирських поромів зі Шотландії до континентальної Європи.

Перевізник DFDS пропонує маршрут до Нормандських островів з півдня Англії та найпівнічніший великий поромний маршрут з Британії з Ньюкасла до Амстердама.

Раніше ми писали, що для в'їзду в Європу разом із вашим улюбленцем потрібно виконати ряд ветеринарних маніпуляцій та оформити необхідні документи

Також ми писали про актуальні правила перетину кордону Україна-Словаччина, а також графік роботи автомобільних пунктів пропуску.

Франція подорож Шотландія транспорт туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
