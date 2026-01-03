Новий маршрут поромом з'єднає Шотландію з Францією — коли запустять

В Європі запустять найдовший маршрут поромом — куди прямуватиме
Наступного року Шотландію з північною Францією з'єднає перший прямий маршрут поромом. Проєкт під назвою "Project Brave" був вперше запропонований у 2022 році. Його старт планувався навесні 2025 року, але через брак фінансування сталися затримки.
Про це пише The Sun.
Маршрут поромом із Шотландії до Франції
Зазначається, що нині питання фінансування вже вирішено, тож у 2026 році планується запуск рейса. Новий маршрут з'єднає місто Росайт у Файфі з Дюнкерком у Франції. Пором курсуватиме тричі на тиждень. Загальна тривалість подорожі складатиме 20 годин.
Новий пропонований маршрут стане одним з найдовших поромних маршрутів у Європі. Наразі цей титул наразі належить маршруту між Портсмутом і Більбао в Іспанії. Він триває 30 годин.
Наразі немає прямих пасажирських поромів зі Шотландії до континентальної Європи.
Перевізник DFDS пропонує маршрут до Нормандських островів з півдня Англії та найпівнічніший великий поромний маршрут з Британії з Ньюкасла до Амстердама.
Раніше ми писали, що для в'їзду в Європу разом із вашим улюбленцем потрібно виконати ряд ветеринарних маніпуляцій та оформити необхідні документи.
Також ми писали про актуальні правила перетину кордону Україна-Словаччина, а також графік роботи автомобільних пунктів пропуску.
Читайте Новини.LIVE!