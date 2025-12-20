Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Як підготувати тварину для виїзду за кордон — документи

Як підготувати тварину для виїзду за кордон — документи

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 10:12
Перетин кордону з котом, собакою та іншими улюбленцями у 2025 році — правила ввезення тварин у Європу
Песик подорожує в авто. Фото: freepik.com

Для в'їзду в Європу разом із вашим улюбленцем потрібно виконати ряд ветеринарних маніпуляцій та оформити необхідні документи. Підготовка займає близько 4 місяців, тож можна це зробити перед святами, щоб потім не змінювати свої плани на відпустку через хвостика.

Про це повідомили в Держпродспоживслужбі.

Реклама
Читайте також:

Як підготувати тварину для виїзду за кордон

На першому етапі вам необхідно оформити ветеринарно-санітарний паспорт в державній лікарні ветеринарної медицини, прочипувати тварину, зробити щеплення від сказу та внести ці відомості у документ.

Вакцину роблять як у державних так і в приватних клініках, проте документ, який дозволяє перетинати кордон разом із твариною, видають лише в державних клініках.

Через 30 днів після проведення щеплення необхідно зробити аналіз крові на титр антитіл. Після всіх проведених маніпуляцій потрібно очікувати ще 3 місяці після забору крові. Таким чином, підготовка тварини до виїзду займає не менше 4 місяців.

За 72 години до виїзду господареві треба отримати в державній ветеринарній лікарні чи в інспекторів Держпродспоживслужби:

  • форму Ф1;
  • ветеринарний сертифікат про стан здоров’я тварини.

Раніше ми писали, що компанія Apple попіклувалася про мандрівників і додала функцію, яка допоможе уникнути поганого самопочуття в дорозі. Вона врятує тих, хто має високу схильність до закачування.

Також ми писали про актуальні правила перетину кордону Україна-Словаччина, а також графік роботи автомобільних пунктів пропуску.

правила подорож тварини Європа виїзд за кордон
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації