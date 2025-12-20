Перетин кордону з котом, собакою та іншими улюбленцями у 2025 році — правила ввезення тварин у Європу

Песик подорожує в авто. Фото: freepik.com

Для в'їзду в Європу разом із вашим улюбленцем потрібно виконати ряд ветеринарних маніпуляцій та оформити необхідні документи. Підготовка займає близько 4 місяців, тож можна це зробити перед святами, щоб потім не змінювати свої плани на відпустку через хвостика.

Про це повідомили в Держпродспоживслужбі.

Як підготувати тварину для виїзду за кордон

На першому етапі вам необхідно оформити ветеринарно-санітарний паспорт в державній лікарні ветеринарної медицини, прочипувати тварину, зробити щеплення від сказу та внести ці відомості у документ.

Вакцину роблять як у державних так і в приватних клініках, проте документ, який дозволяє перетинати кордон разом із твариною, видають лише в державних клініках.

Через 30 днів після проведення щеплення необхідно зробити аналіз крові на титр антитіл. Після всіх проведених маніпуляцій потрібно очікувати ще 3 місяці після забору крові. Таким чином, підготовка тварини до виїзду займає не менше 4 місяців.

За 72 години до виїзду господареві треба отримати в державній ветеринарній лікарні чи в інспекторів Держпродспоживслужби:

форму Ф1;

ветеринарний сертифікат про стан здоров’я тварини.

