Новый маршрут паромом соединит Шотландию с Францией — когда запустят

В следующем году Шотландию с северной Францией соединит первый прямой маршрут паромом. Проект под названием "Project Brave" был впервые предложен в 2022 году. Его старт планировался весной 2025 года, но из-за нехватки финансирования произошли задержки.

Маршрут паромом из Шотландии во Францию

Отмечается, что сейчас вопрос финансирования уже решен, поэтому в 2026 году планируется запуск рейса. Новый маршрут соединит город Росайт в Файфе с Дюнкерком во Франции. Паром будет курсировать три раза в неделю. Общая продолжительность путешествия будет составлять 20 часов.

Новый предлагаемый маршрут станет одним из самых длинных паромных маршрутов в Европе. Сейчас этот титул пока принадлежит маршруту между Портсмутом и Бильбао в Испании. Он длится 30 часов.

Пока нет прямых пассажирских паромов из Шотландии в континентальную Европу.

Перевозчик DFDS предлагает маршрут до Нормандских островов с юга Англии и самый северный большой паромный маршрут из Британии из Ньюкасла в Амстердам.

