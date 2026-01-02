Відео
Головна Транспорт В Європі у 2026 році запустять 5 нових потягів — напрямки

В Європі у 2026 році запустять 5 нових потягів — напрямки

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 12:18
Нові залізничні маршрути в Європі — рейси, які запустять у 2026 році
Пасажири фотографуються в потязі. Ілюстративне фото: freepik.com

Багато мандрівників обожнюють мандрувати потягами — це в рази безпечніше та більш вигідно за авіаподорожі та поїздки на авто. У 2026 році в Європі заплановано запуск п'яти нових залізничних маршрутів.

Про це пише euronews.

Читайте також:

European Sleeper відновлює маршрут Париж – Берлін

Голландсько-бельгійський стартап European Sleeper запустить маршрут Париж – Берлін 26 березня 2026 року. Поїзд курсуватиме тричі на тиждень. Він відправлятиметься з Парижа у вівторок, четвер і неділю ввечері, а повертатиметься з Берліна — у понеділок, середу і п'ятницю.

Новий рейс Париж — Мюнхен

Подальше зміцнення транскордонних зв'язків між Францією та Німеччиною забезпечить високошвидкісний новий поїзд, що з'єднає Париж і Мюнхен. Запуск нового маршруту заплановано на кінець 2026 року. Маршрут буде обслуговуватися німецькою компанією Deutsche Bahn і французькою SNCF.

Потяг із Праги до Копенгагена

Компанії Deutsche Bahn (DB), Danish Railways (DSB) та Czech Railways (ČD) об'єднали зусилля для запуску нового прямого сполучення з Праги до Копенгагена через Берлін. Запуск маршруту заплановано на 1 травня 2026 року. Маршрут буде обслуговуватися новими поїздами ComfortJet компанії ČD, які обладнані вагонами-ресторанами, безкоштовним Wi-Fi та місцями для зберігання велосипедів.

Нічний поїзд з Базеля до Мальме

Швейцарська федеральна залізниця (SBB) оприлюднила плани щодо запуску нового нічного поїзда, який курсуватиме з Базеля до Копенгагена в Данії та Мальме у Швеції. Поїзд EuroNight курсуватиме тричі на тиждень в обох напрямках, а перший рейс заплановано на 15 квітня 2026 року. Маршрут простягатиметься на 1 400 кілометрів та зупинятиметься у німецьких містах Фрайбурзі, Карлсруе, Мангеймі, Франкфурт-на-Майні і Гамбурзі, а також у містах Данії — Падборзі, Колдінгу, Оденсе, Хоє-Тааструпі та Копенгагені.

Потяг із Лондона до Стірлінга

Маршрут, який обслуговуватиме бюджетна залізнична компанія Lumo, з'єднає лондонський вокзал Юстон зі Стірлінгом, що розташований приблизно за годину їзди на північ від Единбурга.

У цьому шотландському місті знаходиться вражаючий середньовічний замок, що височіє на вулканічному виступі, та Національний пам'ятник Уоллесу, присвячений серу Вільяму Уоллесу, національному героєві Шотландії. Запуск нового залізничного рейсу заплановано на середину 2026 року.

Раніше ми розповідали, що в Єгипті незабаром запустять оновлені високошвидкісні потяги представлені компанією Siemens Mobility.

Також ми писали, що незабаром у Франції запустять новий швидкісний поїзд, який з'єднає 6 неймовірних міст.

поїздки подорож Європа поїзди туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
