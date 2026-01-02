Новые железнодорожные маршруты в Европе — рейсы, которые запустят в 2026 году

Пассажиры фотографируются в поезде. Иллюстративное фото: freepik.com

Многие путешественники обожают путешествовать поездами — это в разы безопаснее и выгоднее авиапутешествий и поездок на авто. В 2026 году в Европе запланирован запуск пяти новых железнодорожных маршрутов.

European Sleeper возобновляет маршрут Париж — Берлин

Голландско-бельгийский стартап European Sleeper запустит маршрут Париж — Берлин 26 марта 2026 года. Поезд будет курсировать три раза в неделю. Он будет отправляться из Парижа во вторник, четверг и воскресенье вечером, а возвращаться из Берлина — в понедельник, среду и пятницу.

Новый рейс Париж — Мюнхен

Дальнейшее укрепление трансграничных связей между Францией и Германией обеспечит высокоскоростной новый поезд, который соединит Париж и Мюнхен. Запуск нового маршрута запланирован на конец 2026 года. Маршрут будет обслуживаться немецкой компанией Deutsche Bahn и французской SNCF.

Поезд из Праги в Копенгаген

Компании Deutsche Bahn (DB), Danish Railways (DSB) и Czech Railways (ČD) объединили усилия для запуска нового прямого сообщения из Праги в Копенгаген через Берлин. Запуск маршрута запланирован на 1 мая 2026 года. Маршрут будет обслуживаться новыми поездами ComfortJet компании ČD, которые оборудованы вагонами-ресторанами, бесплатным Wi-Fi и местами для хранения велосипедов.

Ночной поезд из Базеля в Мальме

Швейцарская федеральная железная дорога (SBB) обнародовала планы по запуску нового ночного поезда, который будет курсировать из Базеля в Копенгаген в Дании и Мальме в Швеции. Поезд EuroNight будет курсировать три раза в неделю в обоих направлениях, а первый рейс запланирован на 15 апреля 2026 года. Маршрут будет простираться на 1 400 километров и будет останавливаться в немецких городах Фрайбурге, Карлсруэ, Мангейме, Франкфурт-на-Майне и Гамбурге, а также в городах Дании — Падборге, Колдинге, Оденсе, Хойе-Тааструпе и Копенгагене.

Поезд из Лондона в Стирлинг

Маршрут, который будет обслуживать бюджетная железнодорожная компания Lumo, соединит лондонский вокзал Юстон со Стирлингом, который расположен примерно в часе езды к северу от Эдинбурга.

В этом шотландском городе находится впечатляющий средневековый замок, возвышающийся на вулканическом выступе, и Национальный памятник Уоллесу, посвященный сэру Уильяму Уоллесу, национальному герою Шотландии. Запуск нового железнодорожного рейса запланирован на середину 2026 года.

