В Амстердаме обновят аэропорт - что ждет пассажиров

Аэропорт Схипхол. Фото: Amsterdam Airport Schiphol

Администрация одного из крупнейших аэропортов Европы, который ежегодно обслуживает около 60 миллионов пассажиров, обнародовала масштабный план обновления. В течение следующих 10 лет Амстердамский аэропорт Схипхол усовершенствуют новыми терминалами, пирсами, а также воротами для больших самолетов.

Об этом пишет The Sun.

Реклама

Читайте также:

Аэропорт в Амстердаме станет лучше

Амстердамский аэропорт Схипхол является крупнейшим аэропортом Нидерландов и одним из главных европейских транспортных узлов. Сейчас он имеет только один терминал, но согласно новому генеральному плану запланировано строительство южного терминала.

Представители аэропорта заверили, что он "сохранит свой уникальный дизайн и концепцию", где "все под одной крышей" и "в пределах пешей доступности". Для самых больших самолетов также будут построены дополнительные ворота.

Внутри будет больше места магазинов, ресторанов, зон отдыха и лаунжей. Рядом с аэропортом модернизируют дорогу и обновят общественный транспорт, который доставляет пассажиров к терминалу.

Сейчас Амстердам-Схипхол — четвертый по загруженности аэропорт в Европе. В прошлом году его посетили 66,8 млн пассажиров. На нынешней церемонии Skytrax World Airport Awards он был признан третьим лучшим аэропортом Западной Европы.

Ранее тревел-блогер рассказала, как быстро зарегистрироваться на рейс Ryanair онлайн. Компания оптимизировала большинство процессов так, чтобы пассажиры тратили меньше времени и нервов при посадке на самолет.

Также эксперт по туризму объяснил, кого с большей вероятностью оставят без места в самолете, и рассказал, как должны действовать авиакомпании в такой ситуации.