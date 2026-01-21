Черги на кордоні — фермери Польщі анонсували новий протест

Прикордонник на КПП. Ілюстративне фото: ДПСУ

Польські фермери збираються розпочати страйк на кордоні з Україною у п’ятницю, 23 січня. Внаслідок цього рух у пунктах пропуску ускладниться.

Фермери збираються страйкувати перед пунктом пропуску "Долгобичув — Угринів", повідомила Державна митна служба України.

Коли почнеться блокування

Очікується, що блокування автошляху, який веде до пункту пропуску з польського боку, триватиме з 11:00 до 15:30 23 січня за польським часом, тобто з 10:00 до 14:30 за київським часом.

Водночас, митники зазначають, що польські фермери анонсували свою акцію протесту на весь день 23 січня.

"Прохання зважати на ці обставини і для перетину кордону обирати альтернативні пункти пропуску", — йдеться у повідомленні ДМСУ.

