Україна
Польські фермери заблокують кордон — де будуть черги транспорту

Польські фермери заблокують кордон — де будуть черги транспорту

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 17:25
Черги на кордоні — фермери Польщі анонсували новий протест
Прикордонник на КПП. Ілюстративне фото: ДПСУ

Польські фермери збираються розпочати страйк на кордоні з Україною у п’ятницю, 23 січня. Внаслідок цього рух у пунктах пропуску ускладниться. 

Фермери збираються страйкувати перед пунктом пропуску "Долгобичув — Угринів", повідомила Державна митна служба України.

Читайте також:

Коли почнеться блокування

Очікується, що блокування автошляху, який веде до пункту пропуску з польського боку, триватиме з 11:00 до 15:30 23 січня за польським часом, тобто з 10:00 до 14:30 за київським часом.

Водночас, митники зазначають, що польські фермери анонсували свою акцію протесту на весь день 23 січня. 

"Прохання зважати на ці обставини і для перетину кордону обирати альтернативні пункти пропуску", — йдеться у повідомленні ДМСУ. 

Нагадаємо, що 18 січня на українсько-польському кордоні виникли серйозні труднощі через технічний збій у базі даних польської митної служби.  

Також ми розповідали, що у сфері транспорту в Україні готуються серйозні зміни. Міністерство розвитку громад та територій оприлюднило перелік законодавчих ініціатив, які планують провести вже у 2026 році.

