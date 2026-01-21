ЕС обновил правила — что изменится для водителей

В ЕС начнут действовать обновленные правила для водителей
В Европейском Союзе вводят дополнительные правила для водителей, которые перевозят товары бусами. Они предусматривают требование установки тахографов на транспортные средства до 3,5 тонн.
Об этом сообщает In Poland.
Новые требования для перевозчиков
Отмечается, что новые требования будут распространяться на транспортные средства с полной массой от 2,5 до 3,5 тонн, используемых в коммерческих международных перевозках и каботаже. Только в Польше изменения будут касаться 40 тысяч автобусов.
С 1 июля 2026 года во всех транспортных средствах, используемых в международных грузовых перевозках в пределах ЕС, должны быть установлены тахографы. Такие изменения направлены на улучшение безопасности дорожного движения.
Многие перевозчики обеспокоены новыми требованиями. В 2025 году ЕС обязывал водителей грузовиков устанавливать современные тахографы, однако процесс был дорогостоящим и медленным.
