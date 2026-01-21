Видео
Главная Транспорт В ЕС начнут действовать обновленные правила для водителей

В ЕС начнут действовать обновленные правила для водителей

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 20:57
ЕС обновил правила — что изменится для водителей
Пункт пропуска на границе с Польшей. Фото: УНИАН

В Европейском Союзе вводят дополнительные правила для водителей, которые перевозят товары бусами. Они предусматривают требование установки тахографов на транспортные средства до 3,5 тонн.

Об этом сообщает In Poland.

Читайте также:

Новые требования для перевозчиков

Отмечается, что новые требования будут распространяться на транспортные средства с полной массой от 2,5 до 3,5 тонн, используемых в коммерческих международных перевозках и каботаже. Только в Польше изменения будут касаться 40 тысяч автобусов.

С 1 июля 2026 года во всех транспортных средствах, используемых в международных грузовых перевозках в пределах ЕС, должны быть установлены тахографы. Такие изменения направлены на улучшение безопасности дорожного движения.

Многие перевозчики обеспокоены новыми требованиями. В 2025 году ЕС обязывал водителей грузовиков устанавливать современные тахографы, однако процесс был дорогостоящим и медленным.

Ранее мы рассказывали, что в Украине готовятся серьезные изменения для транспорта. Они касаются общественно важных перевозок, правил для иностранцев и работы такси.

Также мы писали, кого из украинцев могут не впустить в Польшу.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
