Головна Транспорт Таксі і техогляд — які зміни для транспорту готують в Україні

Таксі і техогляд — які зміни для транспорту готують в Україні

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 17:15
Мінрозвитку готує великі зміни для автотранспорту у 2026 році — деталі
Автомобілі на кордоні. Фото: ДПСУ

У сфері транспорту в Україні готуються серйозні зміни. Міністерство розвитку громад та територій оприлюднило перелік законодавчих ініціатив, які планують провести вже у 2026 році.

Йдеться про нові правила для перевізників, цифровізацію процесів і поступове наближення українських норм до стандартів ЄС, пише Мінрозвитку.

Що планують змінити

У міністерстві пояснюють, що частина законопроєктів уже зареєстрована в парламенті, інші ще доопрацьоважлививують разом із профільними комітетами Верховної Ради.

Головною метою нововведень стали безпека, прозорість і зменшення бюрократії для бізнесу та громад.

Суспільно важливі перевезення

Окремий законопроєкт стосується маршрутів, які нецікаві перевізникам з економічної точки зору, але життєво потрібні людям.

Згідно ідеї міністерства, місцеві громади зможуть офіційно замовляти такі перевезення й оплачувати їх з бюджету, щоб забезпечити транспортне сполучення навіть у віддалених населених пунктах.

Нові правила для іноземців та кордони

Мінрозвитку також хоче посилити відповідальність для іноземних перевізників, які порушують правила каботажних перевезень в Україні.

Крім того, у 2026 році планують закріпити на законодавчому рівні систему єЧерга для перетину кордону автотранспортом. Зараз вона працює як експеримент, але має стати постійною.

Зміни для таксі та техогляд

Окремо готують реформу ринку таксі. Її завдання — легалізувати роботу водіїв, встановити єдині вимоги до безпеки та поступово вивести галузь з тіні.

Що стосується технічного контрою транспорту, то планується спрощення процедури для авто з пробігом під час першої реєстрації та поступово запровадити обов’язковий техогляд для всіх типів транспорту, мінімізувавши корупційні ризики.

Раніше ми повідомляли, який папірець тепер обов’язковий для українських водіїв на кордоні з Молдовою. Також ми писали, кого з українців можуть не впустити в Польщу.

Олексій Даниленко - Редактор
Автор:
Олексій Даниленко
