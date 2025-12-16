Видео
В Египте запустят новые скоростные поезда — детали

Дата публикации 16 декабря 2025 07:55
Новые поезда Siemens — когда запустят в Египте и как они выглядят
Поезд Velaro. Фото: Siemens Mobility

В Египте вскоре запустят обновленные высокоскоростные поезда недавно представленные компанией Siemens Mobility. Они не только существенно сократят время в пути для путешественников и египтян, а также сделают путешествие в разы комфортнее - вагоны оборудованы системой очистки воздуха.

Об этом пишет CNN.

Читайте также:

Новый поезд в Египте

Отмечается, что новая версия поезда Velaro, который может развивать скорость до 250 километров в час, была впервые представлена на публике в Египте на выставке TransMEA 2025 в Новом Каире 9 ноября.

Сорок один из 489 поездов запустят на высокоскоростной сети протяженностью 2000 километров. Она соединит основные города Египта тремя линиями и сократит время в пути на 50%.

None - фото 1
Новые поезда в Египте. Фото: Siemens Mobility
None - фото 2
Салон нового поезда в Египте. Фото: Siemens Mobility

Парк поездов, который был спроектирован и построен в Германии, оптимизирован для выдержки суровых условий пустынного климата Египта и оснащен современными системами фильтрации и охлаждения воздуха для защиты от песка, жары и пыли.

Пока неизвестна точная дата запуска этих обновленных поездов в Египте.

Ранее мы рассказывали, что польский железнодорожный перевозчик PKP Intercity изменил правила приобретения билетов. Компания увеличила срок предварительного бронирования посадочных талонов на поезда.

Также мы писали, что вскоре во Франции запустят новый скоростной поезд, который соединит 6 невероятных городов, которые часто остаются без внимания туристов.

путешествие транспорт Египет поезда пустыня
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
